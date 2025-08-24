正妹女星拋包袱 《戲說台灣》扮「最醜女一」 醜到媽媽認不出

李安蕾在《白兔仙戲城隍》飾演純樸善良的鄉村女孩。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕新生代演員李安蕾參與三立台灣台《戲說台灣》全新單元《白兔仙戲城隍》，劇中飾演純樸善良的鄉村女孩「李玉花」，雖容貌不佳而飽受歧視，但內心正直勤勞。後因城隍爺的月光寶鏡而暫時改變容貌，面臨被迫嫁給山神的危機。

李安蕾在《白兔仙戲城隍》扮醜。（翻攝自臉書）

李安蕾。（翻攝自Instagram）

李安蕾扛下「最醜女一」稱號，完全拋下美女包袱，化身全村嫌惡的醜女。定裝時甚至差點讓媽媽認不出來。雖然形象被徹底顛覆，但她敬業投入，讓對戲演員一時還不習慣，且還差點被醜到閃神忘詞，李安蕾的突破演出，值得觀眾期待。

請繼續往下閱讀...

陳騏凱在《白兔仙戲城隍》飾演城隍爺。（三立提供）

陳麒凱再度回歸《戲說台灣》，此次飾演城隍爺，拍攝時不斷被誇「好英俊！」甚至有人打趣：「不會是進廠維修過吧？」對此，陳麒凱笑回：「就是有保持啦！螢幕上不能有幸福肥，幸福肥只能在螢光幕後。」

鄭詩婷在《白兔仙戲城隍》飾演白兔仙。（三立提供）

陳騏凱（右）、鄭詩婷在《白兔仙戲城隍》有精彩對手戲。（三立提供）

三立台灣台《戲說台灣》明（25日）推出全新單元《白兔仙戲城隍》，劇情圍繞仙界眾神爭奪副殿主之位，以及城隍爺（陳麒凱 飾）、白兔仙（鄭詩婷 飾）與山神（王信翔 飾）之間的三角戀。三仙下凡後，與人間愛侶阿吉（陳星 飾）、玉花（李安蕾 飾）交織出意想不到的火花。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法