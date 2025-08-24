晴時多雲

娛樂 最新消息

5星座「超級E人」！獅子自帶spotlight 雙子樂當氣氛製造機

[1

]〔記者侯家瑜／台北報導〕在人群裡總有那麼幾個人，不管到哪都能快速融入、擄獲人心，他們說話有梗、表情到位、氣場全開，簡直就是社交場合的MVP。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師解析「最E的5大星座」，天生就擁有讓人想靠近的特質，你上榜了嗎？

第一名｜雙子座

雙子的社交電力直接滿格，聊天反應快、話題多到停不下來，去哪裡都能跟人混熟，簡直就是氣氛製造機，朋友、同事，甚至陌生人都會因為你的好聊而想黏在你身邊。

第二名｜天秤座

天秤的魅力舉手投足都自帶優雅氣質，不管走進哪個場合，都很容易成為焦點，你不用刻意做什麼，光是微笑就能讓人想主動靠近。

第三名｜射手座

射手的活力和爽朗最討喜，這段時間你帶著一種「隨時準備冒險」的氛圍，你的直率和真誠，會讓人覺得跟你在一起很輕鬆，想法也被你點燃，人氣指數飆升。

第四名｜獅子座

獅子的自信這陣子完全展現，舞台感很強，走到哪都像自帶，你的存在本身就是一種魅力，很多人會被你的霸氣和氣場吸引，忍不住想跟你互動。

第五名｜雙魚座

雙魚的柔軟和浪漫，讓你特別有吸引力，你的一個眼神、一句貼心的話，就能融化人心，身邊的人會覺得你既懂他們、又能帶來溫柔的情緒陪伴。

點圖放大header
點圖放大body

