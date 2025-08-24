晴時多雲

娛樂 最新消息

孫安佐美國槍枝案險坐牢 孫鵬賣屋籌款「砸千萬處理官司」

孫鵬（右）認了夫妻曾做好「兒子坐牢」最壞打算。左為鄭弘儀。（三立提供）孫鵬（右）認了夫妻曾做好「兒子坐牢」最壞打算。左為鄭弘儀。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞台《話時代人物》今晚8點將播出資深演員孫鵬專訪，內容從他童年眷村記憶聊起，也大方談及與狄鶯的婚姻故事，以及兒子孫安佐幾度登上社會版的爭議事件。

主持人鄭弘儀訪問中不避諱，直球提問：「有媒體寫孫安佐國中還要抱著媽媽睡，甚至吸媽媽乳房，有這回事嗎？」孫鵬嚴正否認，直呼：「這是天大的笑話，真的完全沒有。我也住在那個家裡，他只是睡前會來我們房間聊天。」談到教養方式，孫鵬坦言過去自己會慢慢來，現在則會更直接點出問題，「有什麼不合乎常理的，我現在會馬上告訴他。」

孫鵬（右）談狄鶯感情、兒子孫安佐風波。左為鄭弘儀。（三立提供）孫鵬（右）談狄鶯感情、兒子孫安佐風波。左為鄭弘儀。（三立提供）

回顧2018年震驚社會的「孫安佐美國槍枝火藥案」，孫鵬透露當時他和狄鶯甚至做好最壞打算，「如果安佐真的被判刑，我們就在美國輪流用觀光簽證陪他到出獄。」他強調當初送兒子出國，是因為孫安佐立志加入FBI，所以才會接觸槍枝練習，「買越多越便宜，他就屯在家裡，沒想到俱樂部規定不是他們賣的子彈不能放，只好放家裡，才釀成後來的風波。」

事件延燒近四年，孫鵬坦言夫妻倆為了籌款甚至賣屋，砸下千萬處理官司，壓力之大，導致兩人一度必須靠藥物才能入睡，「那段時間心力交瘁。」至於兒子現況，孫鵬分享孫安佐25歲了，未來想成為台灣首席健身教練，還計畫組團隊與企業合作。但他也直言暫時不會讓兒子獨立生活，「他在保護自己、判斷力上，比同齡人弱一點，還需要時間成熟。」

孫鵬直言暫時不會讓兒子獨立生活。（翻攝自臉書）孫鵬直言暫時不會讓兒子獨立生活。（翻攝自臉書）

談到自身婚姻，孫鵬回憶小學時父母離異，每逢過年要吃兩次年夜飯，讓他立志「打死不離婚」，無奈最後仍與前妻分開，「那時候真的走不下去，彼此誤會太深。」如今與狄鶯相扶持多年，夫妻情感早已歷經風雨，他直言最大的希望，就是兒子能夠好好走出自己的路。

