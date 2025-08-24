晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

星二代演哪吒「腋毛炸裂」遭嫌棄 老爸看傻眼大罵4字

張峰奇在《戲說台灣》全新單元《白兔仙戲城隍》客串演哪吒。（三立提供）張峰奇在《戲說台灣》全新單元《白兔仙戲城隍》客串演哪吒。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張峰奇有《戲說台灣》「百變男」稱號，這回在全新單元《白兔仙戲城隍》，客串哪吒。定裝時工作人員驚呼：「好可愛！像Man版春麗！」但監製忍不住吐槽：「這哪吒的腋毛會不會太炸了？」腋毛濃密的張峰奇大笑後，乾脆帥氣回應：「我要全剃掉！」展現為戲犧牲的精神。

張峰奇剃掉濃密腋毛演哪吒。（三立提供）張峰奇剃掉濃密腋毛演哪吒。（三立提供）

張峰奇也透露，太太李亮瑾與小孩常到片場探班，這次非常喜歡他的哪吒造型。不過最搞笑的是爸爸張魁，看到後直喊：「他奶奶的！快40歲的老哪吒，笑死我了！」還補刀：「還是孫子的哪吒可愛100倍啦！」因為張魁曾幫孫子在萬聖節打扮成哪吒。

陳萬號（左起）、張峰奇、王信翔、陳騏凱、鄭詩婷演出《戲說台灣》全新單元《白兔仙戲城隍》。（三立提供）陳萬號（左起）、張峰奇、王信翔、陳騏凱、鄭詩婷演出《戲說台灣》全新單元《白兔仙戲城隍》。（三立提供）

三立台灣台《戲說台灣》明（25日）推出全新單元《白兔仙戲城隍》，劇情圍繞仙界眾神爭奪副殿主之位，以及城隍爺（陳麒凱 飾）、白兔仙（鄭詩婷 飾）與山神（王信翔 飾）之間的三角戀。三仙下凡後，與人間愛侶阿吉（陳星 飾）、玉花（李安蕾 飾）交織出意想不到的火花。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中