星二代演哪吒「腋毛炸裂」遭嫌棄 老爸看傻眼大罵4字

張峰奇在《戲說台灣》全新單元《白兔仙戲城隍》客串演哪吒。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張峰奇有《戲說台灣》「百變男」稱號，這回在全新單元《白兔仙戲城隍》，客串哪吒。定裝時工作人員驚呼：「好可愛！像Man版春麗！」但監製忍不住吐槽：「這哪吒的腋毛會不會太炸了？」腋毛濃密的張峰奇大笑後，乾脆帥氣回應：「我要全剃掉！」展現為戲犧牲的精神。

張峰奇剃掉濃密腋毛演哪吒。（三立提供）

張峰奇也透露，太太李亮瑾與小孩常到片場探班，這次非常喜歡他的哪吒造型。不過最搞笑的是爸爸張魁，看到後直喊：「他奶奶的！快40歲的老哪吒，笑死我了！」還補刀：「還是孫子的哪吒可愛100倍啦！」因為張魁曾幫孫子在萬聖節打扮成哪吒。

請繼續往下閱讀...

陳萬號（左起）、張峰奇、王信翔、陳騏凱、鄭詩婷演出《戲說台灣》全新單元《白兔仙戲城隍》。（三立提供）

三立台灣台《戲說台灣》明（25日）推出全新單元《白兔仙戲城隍》，劇情圍繞仙界眾神爭奪副殿主之位，以及城隍爺（陳麒凱 飾）、白兔仙（鄭詩婷 飾）與山神（王信翔 飾）之間的三角戀。三仙下凡後，與人間愛侶阿吉（陳星 飾）、玉花（李安蕾 飾）交織出意想不到的火花。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法