娛樂 最新消息

把范姜彥豐當男友「惹怒粿粿粉絲」 俐蓁急發長文道歉

范姜彥豐與啦啦隊女神俐蓁拍MV親密互動。（XG娛樂提供）范姜彥豐與啦啦隊女神俐蓁拍MV親密互動。（XG娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北戰神啦啦隊成員俐蓁，近日推出全新唱跳單曲《遇見愛》，卻因一則留言意外掀起爭議。她在MV找來與前PS女孩粿粿傳出婚變的范姜彥豐擔任男主角，影片中兩人有不少親密互動。影片公開後，俐蓁在社群發文感謝幕後團隊，也特別標註范姜彥豐並留言：「謝謝我的一日男友。」

范姜彥豐隨後回覆「好玩啦，好會唱好好聽」，另一位啦啦隊成員夏芝更在留言區補刀：「抱久一點。」俐蓁回應「我也想，但人家不要啊」，看似玩笑，卻立刻引來大批網友砲轟，認為其發言不妥。

俐蓁發文道歉。（翻攝自IG）俐蓁發文道歉。（翻攝自IG）

隨著風波持續延燒，俐蓁稍早在社群火速發文致歉，她寫道：「針對這次我的不成熟不當的留言和沒有在第一時意識到問題所在，引發這麼大的風波，在此向大眾說聲對不起。 在宣傳時回覆留言使用不恰當的稱呼，是我未考慮周全，也沒有意識到自己的用詞造成大家觀感不佳，非常抱歉。 其他相關留言也一樣，我並不想引起大家的誤會，再次說聲對不起，日後會更加注意，我會謹記教訓，謹言慎行。」

