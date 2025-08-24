蕭秉治對「破億」稱號有意見自封「芭樂小哥」 明星臉女友幫打分數

蕭秉治高雄開唱，受到熱情歌迷包圍。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕蕭秉治昨（23日）晚順利在高雄巨蛋完成「活著Alive」演唱會，事後開心慶功，並宣布巡演足跡將跨足更多城市，也期待有一天可以到他非常喜歡的洛杉磯開唱，不過對於外界封他「破億神曲製造機」，他謙虛說：「這太虛華了，以後叫我芭樂小哥就好。」

昨晚蕭秉治演唱會邀到Energy和鼓鼓當嘉賓，他自己也獻唱眾多高點擊歌曲，還彈鋼琴獻唱，不過演出前一週他滑倒造成手受傷，挫傷、瘀青，當下反應是：「糟糕，我要彈琴。」原本他回去練習時還好，但有點痛，因為希望呈現完整演出給大家，所以醫生爸爸也幫他看手，吃藥和冰敷，目前手腫已消滿多了。

蕭秉治完成高雄演唱會，開心慶功。（相信音樂提供）

蕭秉治完成北高雙蛋演唱會，還將到更多城市開唱。（相信音樂提供）

慶功宴上，蕭秉治交往多年女友Tracy也到場感受他的喜悅，Tracy常被網友稱為「小周慧敏」，昨被媒體詢問要幫男友打幾分？她笑說：「10分。」蕭秉治趕緊問滿分是多少？Tracy說「10分」，給予男友最高肯定。

雖然寫過《我還是愛著你》點擊破1.2億歌曲，但蕭秉治謙虛笑說：「我只是喜歡寫芭樂歌，可以叫我芭樂王子或是芭樂小哥。」這次高雄演唱會，唱片公司送上價值30萬的麥克風給蕭秉治，他感謝說：「我當場很想跪下，擁有專屬麥克風是歌手的夢想。」他也預告，近期將和鼓鼓推出新歌，個人部分則希望明年能推出新專輯。

