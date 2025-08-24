晴時多雲

娛樂 最新消息

《戰疫前線》導演佩服台灣人關心政治 未帶小栗旬來很抱歉

關根光才聽聞記者都希望《戰疫前線》的小栗旬來台，忍不住大笑「沒想到大家反應都這麼大」。（天馬行空提供）關根光才聽聞記者都希望《戰疫前線》的小栗旬來台，忍不住大笑「沒想到大家反應都這麼大」。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《戰疫前線》找來小栗旬、窪塚洋介、松坂桃李、池松壯亮等重量級演員演出，導演關根光才昨天（23日）在台接受媒體聯訪，竟突然跟媒體道歉，接著表示「很抱歉沒有把小栗旬帶來（台灣宣傳）」，逗笑在場記者，關根光才更驚訝的說「沒想到反應這麼大」。

《戰疫前線》改編自真實事件，重現發生於2020年日本橫濱港「鑽石公主號群聚感染事件」，導演關根光才認為，新冠肺炎是大家都經歷過的，這樣的故事讓人痛苦、難受及憤怒，「如何讓這樣共同的記憶拍成電影，讓故事發展下去，希望讓大家慎重思考。」

松坂桃李（左）飾演的政府官員與DMAT總指揮官小栗旬在《戰疫前線》中有精彩的對手戲。（天馬行空提供）松坂桃李（左）飾演的政府官員與DMAT總指揮官小栗旬在《戰疫前線》中有精彩的對手戲。（天馬行空提供）

窪塚洋介在《戰疫前線》飾演鑽石公主號的指揮官。（天馬行空提供）窪塚洋介在《戰疫前線》飾演鑽石公主號的指揮官。（天馬行空提供）

目前擔任經紀公司社長的小栗旬，在片中飾演災害派遣醫療團隊「DMAT」指揮官，小栗旬在看完腳本之後也認為，鑽石公主號的故事一定要用電影形式呈現，因此很快答應邀約。關根光才直言，小栗旬的一番話算是從背後推了他一把，加速推進這個電影拍攝計畫；他也有感而發，認為疫情才沒過多久，大家好像都忘了，「我會用浪費去形容，大家都經歷過，不應該拋諸腦後忘記」，否則又會覺得能跟家人同聚、醫護人員的辛苦都是理所當然的。

池松壯亮等演員在片中戴口罩、穿防護衣十分辛苦，關根光才分享，池松壯亮臉上的口罩痕跡是真的，且是他堅持要如實呈現，「因為那無法用化妝畫出來，池松壯亮都一直戴著口罩沒拿下來，讓它可以壓出痕跡，就算吃飯喝水也是口罩開個洞。」被問到演員是否會因穿防護衣而出現憋尿的狀況？關根光才表示，大家真的很辛苦，因為防護衣穿脫也花很多時間，也因此讓他再次感受到醫護人員有多麼辛苦。

關根光才侃侃而談《戰疫前線》中的拍攝心路歷程。（天馬行空提供）關根光才侃侃而談《戰疫前線》中的拍攝心路歷程。（天馬行空提供）

由於鑽石公主號還在營運中，不可能以實景拍攝，因此劇組打造出如公主號內部的構造，外觀則用CG的部分處理。關根光才表示，他們都盡量如實拍攝，例如窪塚洋介第一天上船的戲，劇組就拿了廚房用的橡膠手套給他，讓窪塚洋介十分詫異，關根光才才告訴他，當時有許多醫護人員緊急上船，醫療手套不足，只能先用廚房手套代替，而第二天就把廚房手套換回醫療用手套，劇組因此被大讚「細節、田野調查太詳細」。

關根光才在光點台北拍攝《戰疫前線》的預告片。（天馬行空提供）關根光才在光點台北拍攝《戰疫前線》的預告片。（天馬行空提供）

電影中不少社會、政治議題，關根光才在訪問中多次提及平常就很關心，恰好昨天受訪時剛好是台灣公投日，聽聞台灣的投票率能夠高達7成，關根光才認為台灣人對政治很關心、在意，儘管中間會出現許多議論、出現不同意見，因為如果不關心政治，社會可能因此走上奇怪、不再正常的樣子，會變得沒有人在意了，也因此覺得台灣人是非常厲害的。《戰疫前線》將於8月29日在台上映。

點圖放大body

