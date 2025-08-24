權恩妃渾圓雪乳辣翻！被問穿太露秒回：媽媽生的能怎麼辦

權恩妃辣翻WATERBOMB。（翻攝自WATERBOMB YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「水彈女神」權恩妃今年7月因在韓國音樂祭「WATERBOMB」上展現傲人雙峰，引發熱烈討論，最近她登上節目被問到怎麼穿成這樣時？權恩妃回應：「媽媽把生成這樣，我能怎麼樣！」笑翻一眾網友。

權恩妃在「Waterbomb」上與《PRODUCE 48》時期的夥伴李時安，一起重現當年經典表演《Rumor》，掀起回憶殺。兩人近期在節目《全知干預視角》上分享合作趣事，李時安透露，在表演之前要先看權恩妃的服裝來做搭配，決定要「擠」多少，結果前一天彩排，權恩妃穿的是白色小可愛，隔天卻變成了比基尼，辣度大升級。

請繼續往下閱讀...

李詩安（左）與權恩妃展開好友對談。（翻攝自YouTube）

權恩妃解釋，彩排時本來就要穿上正式的服裝，只是比基尼在舞台上穿沒關係，但在練習室穿就有點怪，因此以照片的方式告知李詩安當天的服裝，但權恩妃沒想到穿上去之後與照片差這麼多。權恩妃表示，衣服其實不是重點，重要的是透過練習成就了很棒的表演。但李詩安還是忍不住問：「為什麼穿那樣出來啊？」權恩妃回應：「不是啊，媽媽把我生成這樣，我能怎麼樣！為什麼問我，怎麼不問我媽？」好友之間的互動，讓觀眾捧腹大笑。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法