樂天女孩進軍香港！琳妲見「自家內褲」超驚喜 小紫收榴槤冰沙被臭到

女孩們合照。左起為KAHO、琳妲、河智媛、岱縈、Kira、小紫。（樂天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩近日進軍香港，應邀登上「2025香港電腦通訊展」舞台，昨日迎來第二天的見面會，現場座位區、站位區全被擠爆，粉絲們先是安靜守候，互動環節時又瞬間放開嗨翻，讓女孩們直呼感動。

琳妲見粉絲穿自家品牌內褲。（樂天提供）

琳妲分享最難忘的驚喜：「有位粉絲上台玩遊戲，自報名字後我回去翻紀錄，才發現他幾乎收藏我所有周邊，甚至還穿上我的品牌內褲！」她笑說雖然一度嚇到，但更多的是感動，因為許多粉絲平常只在網路關注，這次終於能面對面相見，意義非凡。

小紫收榴槤冰沙笑喊全場都被臭到。（樂天提供）

小紫則回憶粉絲的榴槤冰沙西米露應援，「因為大家知道我愛榴槤，就直接送上來！結果全場工作人員都被『臭』到，超不好意思。」她還感謝琳妲陪她分食，避免自己吃太撐，笑喊要趕快回歸飲控。

樂天女孩和粉絲合影。（樂天提供）

除了舞台互動，女孩們也親自體驗香港美食。小紫第一次嚐到「海蜇頭」，直呼口感爽脆、比台灣常吃的海蜇皮更厚實。琳妲則沉迷譚仔米線和狗仔粉，尤其是番茄口味湯頭，一吃就上癮，直說「份量多到可以兩個人一起吃」。

活動現場佈置粉色氣球、人形立牌與拍照框，粉絲熱情合影，女孩們帶來招牌應援曲與遊戲環節，全場笑聲與吶喊聲不斷。琳妲感性表示：「香港粉絲熱情完全不輸台灣，他們還說三天活動都要到場，真的很感謝。」

