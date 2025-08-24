晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿婚變疑雲未解！俐蓁公然「把范姜彥豐當男友」引眾怒

俐蓁點名范姜彥豐寫下：「謝謝我的一日男友。（圖擷取自MV））俐蓁點名范姜彥豐寫下：「謝謝我的一日男友。（圖擷取自MV））

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕目前任職於台北戰神啦啦隊的俐蓁近期推出全新唱跳單曲《遇見愛》，MV男主角找來近期與前PS女孩粿粿鬧出婚變的范姜彥豐，而俐蓁在社群上公開新歌、感謝名單之餘，也特別點名范姜彥豐寫下：「「謝謝我的一日男友。」怎料此留言引發網友砲轟，意外讓焦點從她的新歌，轉到她與范姜彥豐的互動。

在《遇見愛》MV中，俐蓁與范姜彥豐有許多親密對手戲。影片上線後，她特地在社群感謝所有幕後工作人員以及范姜彥豐，對方回覆：「好玩啦，好會唱好好聽。」俐蓁則隨即回覆：「謝謝我的一日男友。」不過爭議並未就此結束，另一位啦啦隊好友夏芝也留言：「抱久一點。」俐蓁笑回：「我也想，但人家不要啊。」一來一往看似玩笑，卻點燃網友怒火。

范姜彥豐、粿粿傳出結婚。（翻攝自臉書）范姜彥豐、粿粿傳出結婚。（翻攝自臉書）

大批網友湧入留言區，痛批俐蓁：「找一個已經結婚生小孩，但是最近婚姻出現爭議，卻還未公開表明的男生當男主角，還在留言區留這種回覆」、「明知道對方有老婆有小孩，還這麼投懷送抱」、「回應真的不ok」。許多人認為不管范姜彥豐的婚姻狀況是否存在變數，俐蓁作為公眾人物，都該更謹慎發言。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中