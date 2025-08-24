粿粿婚變疑雲未解！俐蓁公然「把范姜彥豐當男友」引眾怒

俐蓁點名范姜彥豐寫下：「謝謝我的一日男友。（圖擷取自MV））

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕目前任職於台北戰神啦啦隊的俐蓁近期推出全新唱跳單曲《遇見愛》，MV男主角找來近期與前PS女孩粿粿鬧出婚變的范姜彥豐，而俐蓁在社群上公開新歌、感謝名單之餘，也特別點名范姜彥豐寫下：「「謝謝我的一日男友。」怎料此留言引發網友砲轟，意外讓焦點從她的新歌，轉到她與范姜彥豐的互動。

在《遇見愛》MV中，俐蓁與范姜彥豐有許多親密對手戲。影片上線後，她特地在社群感謝所有幕後工作人員以及范姜彥豐，對方回覆：「好玩啦，好會唱好好聽。」俐蓁則隨即回覆：「謝謝我的一日男友。」不過爭議並未就此結束，另一位啦啦隊好友夏芝也留言：「抱久一點。」俐蓁笑回：「我也想，但人家不要啊。」一來一往看似玩笑，卻點燃網友怒火。

請繼續往下閱讀...

范姜彥豐、粿粿傳出結婚。（翻攝自臉書）

大批網友湧入留言區，痛批俐蓁：「找一個已經結婚生小孩，但是最近婚姻出現爭議，卻還未公開表明的男生當男主角，還在留言區留這種回覆」、「明知道對方有老婆有小孩，還這麼投懷送抱」、「回應真的不ok」。許多人認為不管范姜彥豐的婚姻狀況是否存在變數，俐蓁作為公眾人物，都該更謹慎發言。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法