娛樂 最新消息

Melody開英文課2週「報名人數狂飆」 爆紅祕訣曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Melody」殷悅近日再添新身分，從主持人、歌手到暢銷作家，這次她化身英文老師，推出首門線上課程「英文口說課」。課程自8月4日開放報名，短短兩週就突破9千人參與，熱度驚人。她昨更親自出席「ShiFu x Melody英文口說課程體驗會」，與30位關注學習、自我成長的創作者近距離交流，現場笑聲與共鳴聲不斷。

Melody推出首門線上課程「英文口說課」，昨出席活動。（記者林欣穎攝）Melody推出首門線上課程「英文口說課」，昨出席活動。（記者林欣穎攝）

活動一開始播放課程預告與試看片段，Melody隨即登場，談起自己當年學中文的過程。她笑說：「我在LA長大，剛來台灣時，以為會的簡單中文就夠，結果常常講不清楚，還鬧過不少笑話。」因為親身體會過語言卡關的無助，她希望能把經驗轉化成力量，陪伴學員跨過開口的障礙。

談到文化差異，Melody也大方分享趣事。她透露曾在對話中把成語講錯，對方瞬間聽不懂，場面一度超尷尬。她笑說：「這才知道，母語人士的慣用語是課本學不到的，你說錯詞，他們會直接傻眼。」台下觀眾聽了全都大喊：「太有共鳴了！」

除了分享糗事，Melody也提出她的學習心法。她強調學英文不是死背單字，而是要換思維模式，「中文習慣鋪陳再講重點，但英文要先講結論，再補充理由，才會聽起來自然流暢。」她更提醒只要「抓對動詞」，就能快速理解對話重點，並即時回應。

對Melody而言，這堂課不只是語言學習，更是自信的鍛鍊，「你敢開口，才是真的能溝通世界。」她希望藉由課程，幫助學員突破心理障礙，把英文說得出口、說得清楚、說得好聽。

