娛樂 最新消息

李燕暖舉曝光！捐「救災神器」護消防員 談到原因秒落淚

李燕（右）捐贈捐贈電動車火災救災設備予新北市消防局，獲局長陳崇岳（左）表揚。（KOCSKIN克麗詩黛提供）李燕（右）捐贈捐贈電動車火災救災設備予新北市消防局，獲局長陳崇岳（左）表揚。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」李燕2022年拍完《一家團圓》後暫別螢光幕，將重心投入自創保養品牌KOCSKIN。事業有成的同時，她長年熱心公益，前年起擔任新北市消防大使，協助推廣火災預防與緊急救護，並兼任消防分隊顧問，持續關懷消防人員的值勤辛勞。今年適逢品牌成立7週年，李燕再度加碼捐贈「電動車火災救災設備」給新北市消防局。

李燕表示，近年電動車火警事故頻傳，但各分隊裝備未必齊全，尤其鋰電池火災最難撲滅，因此特別依消防局需求，捐助最迫切需要的器材，盼為第一線人員提供更安全保障。消防局也特別表達感謝，由局長陳崇岳親自頒發感謝狀，肯定她多年公益付出。至於累計捐贈金額，李燕淡淡一笑說：「沒有特別去計算，這種微薄的付出哪有什麼值得計算的。」

李燕（右）捐贈捐贈電動車火災救災設備予新北市消防局，左為新北市消防局長陳崇岳。（KOCSKIN克麗詩黛提供）李燕（右）捐贈捐贈電動車火災救災設備予新北市消防局，左為新北市消防局長陳崇岳。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

李燕回憶，多年前曾在新聞看到消防員冒險救災的畫面，當下激動落淚，隨即主動聯繫消防分隊，從此與消防員結下深厚情誼。她不僅常到隊上聊天聆聽救災故事，每逢農曆年還會準備年夜飯，陪消防員圍爐並發紅包表達心意。她認真表示，其實很期待有機會詮釋守護社會的角色，「不管是警察、軍人、消防員，我都希望能在戲劇裡挑戰演出」，她甚至透露，學生時期曾報考政戰學校，因分數不足落榜，「如果當時考上，現在說不定就是軍人了」，談到職人劇《火神的眼淚》，她笑說：「我當然有看！每一集都哭瞎！」足見她對消防題材格外有共鳴。

苦熬多年，李燕的KOCSKIN終於打出佳績，獲得市場肯定。但她謙虛表示自己並非專業經理人，「我只給自己59分，不及格，雖然還沒做到心目中的標準，但我願意一步一步慢慢學」，她強調，品牌7年來始終秉持「速效、安全、有感、平價」的理念，希望打造人人用得起、真正有效的保養品，「夢想飛揚，美好啟程，我們的初心從來不變」，多年來品牌也與「一起夢想公益協會」合作，李燕深信：「經營品牌要認真，回饋社會更要認真。」

李燕熱心公益，盼拋磚引玉，號召大家做愛心送暖。 （KOCSKIN克麗詩黛提供）李燕熱心公益，盼拋磚引玉，號召大家做愛心送暖。 （KOCSKIN克麗詩黛提供）

談到7年的心路歷程，李燕直言挑戰比以往更多，「像是直播常被限流，很多人看不到內容，其實也會覺得很困擾」，即便如此，她仍積極嘗試，增加直播場次、與不同社群合作，「希望把觸角延伸到更多原本覺得不可能的地方」。

近年，李燕將更多心力放在品牌經營，演藝作品雖比過去少了許多，但她坦言並不後悔：「人生沒有後悔這件事，因為後悔已經來不及了，既然做了決定，就要好好把它完成。」從八點檔女神到品牌CEO的轉換，雖辛苦卻收穫滿滿，「我覺得很值得」，她相信，這份全心投入不僅成就了品牌，也讓她能持續支持消防公益。

李燕經營保養品牌7年有成。 （KOCSKIN克麗詩黛提供）李燕經營保養品牌7年有成。 （KOCSKIN克麗詩黛提供）

