「香港媽媽」車禍亡留4女兒 杜汶澤捐百萬請大家幫忙

杜汶澤（右）赴濟南教會找牧師黃春生，了解「港人四姊妹」情況。（翻攝自杜汶澤臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台逾期居留「香港媽媽」梁家倩一家五口1月通過美國難民庇護申請赴美展開新生活，20日傳出不幸車禍身亡，濟南基督長老教會主任牧師黃春生發文證實：「接到美國教會來的訊息，曾協助以難民身分到美國的香港朋友車禍過世。」

男星杜汶澤23日曬出同框黃春生並了解「港人四姊妹」，他表示美國生活費高昂，希望大家可以幫助他們，自己則先捐1百萬台幣。杜汶澤說，四姊妹三個姊姊有香港身份證，最小的妹妹在台灣出生，沒有香港身份，亦沒有台灣身份，屬於無國籍。

杜汶澤提及美國生活費高昂，希望大家可以幫助他們，「在台灣你可以透過濟南教會捐款，他們這幾天收到大概3、40萬台幣，說實話，這個錢在美國4個人也沒有很多，濟南教會基於行政決定，接收捐款只能做到9月。

他表示，將以個人名義先捐1百萬，希望4個都可以讀完大學，並透過發文希望大家也來幫忙一下！

濟南教會22日在臉書發文，梁家倩是已故張漢賢（Hon Yin Cheung）摯愛妻子，張漢賢是一位著名的香港民主運動人士，於2020年遇害離世。丈夫去世後，梁家倩勇敢地扶養四個女兒，並努力為家人尋求安全，梁家倩身後留下四個女兒：Helen（16歲）、Koie（15歲）、Eve（11歲）和 Tina（7歲）。

