晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「香港媽媽」車禍亡留4女兒 杜汶澤捐百萬請大家幫忙

杜汶澤（右）赴濟南教會找牧師黃春生，了解「港人四姊妹」情況。（翻攝自杜汶澤臉書）杜汶澤（右）赴濟南教會找牧師黃春生，了解「港人四姊妹」情況。（翻攝自杜汶澤臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台逾期居留「香港媽媽」梁家倩一家五口1月通過美國難民庇護申請赴美展開新生活，20日傳出不幸車禍身亡，濟南基督長老教會主任牧師黃春生發文證實：「接到美國教會來的訊息，曾協助以難民身分到美國的香港朋友車禍過世。」

男星杜汶澤23日曬出同框黃春生並了解「港人四姊妹」，他表示美國生活費高昂，希望大家可以幫助他們，自己則先捐1百萬台幣。杜汶澤說，四姊妹三個姊姊有香港身份證，最小的妹妹在台灣出生，沒有香港身份，亦沒有台灣身份，屬於無國籍。

杜汶澤提及美國生活費高昂，希望大家可以幫助他們，「在台灣你可以透過濟南教會捐款，他們這幾天收到大概3、40萬台幣，說實話，這個錢在美國4個人也沒有很多，濟南教會基於行政決定，接收捐款只能做到9月。

他表示，將以個人名義先捐1百萬，希望4個都可以讀完大學，並透過發文希望大家也來幫忙一下！

濟南教會22日在臉書發文，梁家倩是已故張漢賢（Hon Yin Cheung）摯愛妻子，張漢賢是一位著名的香港民主運動人士，於2020年遇害離世。丈夫去世後，梁家倩勇敢地扶養四個女兒，並努力為家人尋求安全，梁家倩身後留下四個女兒：Helen（16歲）、Koie（15歲）、Eve（11歲）和 Tina（7歲）。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中