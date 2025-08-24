鈕承澤出獄7個月近況曝光 友信任他改過決心

劉虔瑋日前邀鈕承澤參與家庭旅行，在印度留下美好回憶。（翻攝自劉虔瑋臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲「豆導」鈕承澤2018年犯下性侵案，2021年被判刑4年並到花蓮服刑，1月23日假釋出獄，近日鈕承澤出現在友人社群，引發關注。

蒲公英智能創意商業研究所執行長劉虔瑋23日曬出女兒和鈕承澤開心遊玩照片，他在Threads回應表示，鈕承澤和近年#MeToo風波藝人最大差別，就是他勇於面對不狡辯，且誠摯地跟受害者和解道歉，作為朋友，希望他能夠接受犯過錯的自己，在被公眾貼上性侵標籤的情況下，重新面對未來的人生，所以才會邀他參與家庭旅行。

鈕承澤（左二）今年1月23日帶著笑容出獄，他拿著自己手植吉安芋頭盆栽當紀念。（資料照，記者花孟璟攝）

劉虔瑋表示，一來信任鈕承澤改過的決心，二來也相信社會上絕大部分的人都是善良的，願意接受曾經犯過錯的每一個人，「如果今天犯錯的人是自己，我想大家一定也會想要獲得社會的接納。」劉虔瑋強調，他把保護女兒看得比自己生命還重，絕對不會放任女兒處在危險的環境，這次一家人選擇到印度旅遊，是希望女兒看到更多人生百態，而在旅途中也見到鈕承澤充滿父愛的一面，他媽媽更把鈕承澤當成是自己家人一樣對待。

劉虔瑋語重心長說：「如果犯錯的人沒有改過自新的機會，那是不是也不需要有監獄服刑。既然有更生人的回歸，就應該要有接納更生人的心胸與格局。」

鈕承澤因性侵女性工作人員，2021年前往花蓮監獄報到入監，服刑3年5個月後，去年12月申請假釋獲准，在今年1月23日假釋出獄。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

