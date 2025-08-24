晴時多雲

自由電子報
大罷免全失利 卡神楊蕙如怒點名3人

大罷免全失利 卡神楊蕙如怒點名3人「卡神」楊蕙如。（翻攝自楊蕙如臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨7件立委罷免案和民眾黨主推核三延役公投23日投開票，結果皆為不通過。對此，「卡神」楊蕙如在臉書發文，以「血洗」、「崩盤」、「完封」、「全面潰敗」形容選舉結果，強調早在7個月前已預見結局。

楊蕙如發文中表示，早在726大罷免時已出現慘敗跡象，但民進黨內部卻未有人為此負責，並點名柯建銘、曹興誠、沈伯洋等人是「禍台三人組」，尤其是當中的2名不分區立委，至今仍無人辭職下台，「柯建銘、沈伯洋讓綠營整個崩盤，不用辭職滾蛋嗎？」

她接著表示，這些人士操作，導致台灣社會氛圍充滿仇恨與對立，使支持者情緒激化甚至走向失序，並批評網路上動輒肉搜公審，甚至引發日本人士不滿，出面發聲明抗議，凸顯問題已影響國際觀感。

楊蕙如最後直言，內閣若不徹底改組，相關人士不主動負責，民進黨恐難以重振士氣。楊蕙如表示，雖然她依舊支持賴清德總統連任，但若黨內高層持續迴避責任，2026與2028的勝選機會恐怕相當渺茫。

