罹胃癌4期 唐玲頓悟心靈治療獲重生

唐玲2019年罹患胃癌4期，歷經8次化療，經手術切除三分之二的胃（翻攝自唐玲臉書））

〔記者林南谷／台北報導〕唐玲2019年罹患胃癌4期，歷經8次化療，經手術切除三分之二的胃，不料2022年復發，癌細胞轉移至子宮及卵巢，再度接受摘除手術，23日她在臉書分享在確診癌症之前，有段時間心情低落，因人生打擊接二連三，生命中重要的人與事通通失去，甚至忘了多久沒有從心底笑出來。

儘管如此，當時的唐玲仍然在工作，仍然在服務，她說：「那時我站上舞台或面對人群，就自動戴上那張習慣的面具，日子漸漸過去，我常常覺得胸口緊繃氣息沉重，去看中醫說是鬱結。」那時唐玲不懂什麼叫做鬱結，只是吃藥調理3個月，卻始終看不見任何效果，精神越來越低落。

請繼續往下閱讀...

後來唐玲去做健檢，血液報告一切正常，腫瘤指數在安全範圍內，唐玲說，那時她以為問題只是演藝工作壓力，因為藝人的命運沒有安全感，沒有保障沒有退休金，「作品能不能被看見，收視率好不好，全要看老天是否賞口飯吃，所有人都說壓力不能太大」，但她真的不知道什麼叫沒有壓力，不知道什麼才叫放鬆。

直到唐玲生病，開始治療，才慢慢學會如何鬆開繃緊的心，慢慢明白身心靈需要出口，需要找到適當排解壓力的方式，她說：「健康不只是身體的檢查數字，更在乎心能不能自在呼吸，學會放鬆調節身心靈平衡，就是給自己重生機會。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法