王菲前夫李亞鵬再陷財務糾紛 名下醫院負債逾5千萬

王菲與李亞鵬曾是一對令人羨煞的銀色夫妻。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕華語歌壇天后王菲與中國男星李亞鵬曾是羨煞各界銀色夫妻，當年2人因女兒李嫣發起「嫣然天使基金會」公益活動，2人離婚後，53歲李亞鵬2022年與年輕19歲「世界小姐中國區」冠軍海哈金喜再婚，同年生下女兒李夏。李亞鵬近年不再接戲，但傳出在商界欠債累累，名下「嫣然天使兒童醫院」遭法院強制執行。

港媒23日引述中國媒體《大河報》報導，李亞鵬與王菲為李嫣共同成立「嫣然天使兒童醫院」，最近傳陷入財務糾紛，根據中國企業資訊平台「天眼查」資料顯示，該醫院19日被北京市朝陽區人民法院列為被執行人，執行金額高達1381萬人民幣（約5800萬台幣），醫院法定代表人就是李亞鵬。

「嫣然天使兒童醫院」成立於2012年6月，當時由李亞鵬、王菲等8位創始人共同倡導發起，開辦資金為1000萬人民幣（約3900萬台幣），醫院有兒科、小兒消化專業、小兒呼吸專業等，無奈事隔10多年，醫院營運狀況出現問題。

報導指出，李亞鵬自轉戰商界屢次傳出投資失利，早前曾被追討4000萬人民幣（1億6800萬台幣）債務，當時他以直播帶貨賣農產品獲得收益，而李亞鵬多年來陷入的債務糾紛，曾在節目《魯豫有約》透露有長達6年零收入，被問是否為此感到焦慮，他才驚爆：「所以我離婚了。」令人聯想到與王菲離婚有關。

