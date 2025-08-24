晴時多雲

王浩宇曾被罷免 鬆口不想再選主因

電視名嘴、桃園市前市議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）電視名嘴、桃園市前市議員王浩宇。（翻攝自王浩宇臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕726、823大罷免落幕，歷經千辛萬苦闖入3階的31件國民黨立委罷免案全部否決，台派士氣遭受重創，今（24）日一早，電視名嘴、桃園市前市議員王浩宇在臉書發文表示，罷免全部失敗，是因為這些選區本來就是偏藍的選區，都是國民黨執政，在結構上屬於挑戰者，且對方還是現任立委，本來就比較難。

23日舉行第二波國民黨立委罷免案及核三研議公投案。（資料照，記者蘇孟娟攝）23日舉行第二波國民黨立委罷免案及核三研議公投案。（資料照，記者蘇孟娟攝）

王浩宇分析，當年他的罷免會過，是因為桃園市中壢區在這次所有的罷免選區裡面，仍然是全國前幾深藍的選區，結構上本來就對當時反藍、高舉反韓大旗的他極度不利，「再加上議員是SNTV（不可轉移單票制），沒有特別去設計一個比較公平的罷免方法，所以只能把投票率壓低，講白了就是圍毆弱勢政黨議員。」

而王浩宇以這幾個月的民調，證明他還可以再選上，王浩宇說：「只是我要不要，至於要不要回去？做了那麼多吃力不討好的事，或許現在我只想要平凡快樂而已。」

點圖放大header
點圖放大body

