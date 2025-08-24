晴時多雲

娛樂 最新消息

李洋傳接運動部長 苦苓：勿成叢林中的小白兔

羽球奧運金牌李洋。（資料照，記者盧養宣攝）羽球奧運金牌李洋。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者林南谷／台北報導〕運動部將在9月9日正式掛牌，首任運動部長21日傳出將由2屆奧運羽球男雙金牌李洋出任；次長方面，現任體育署長鄭世忠、副署長洪志昌、南華大學校長高俊雄和國家運動科學中心執行長黃啟煌都是可能人選。

對此，作家苦苓在臉書發文希望李洋勿成叢林中的小白兔，他說：「李洋是優秀運動員，為人一向熱心，很想能對體育界有所貢獻，但方式絕不是貿然答應出任運動部長。」理由如下：
一、一個部會何等龐大複雜，李洋完全沒有相關行政經驗，到時候很可能不是叫不動底下人、就是在立法院被一問三不知⋯⋯這種例子以前不是沒有發生過，李洋千萬不要重蹈覆轍。
二、年輕當然是好事！但那是對參加比賽來說。如今李洋在運動部要領導的，許多是他的前輩、師長或是以前的上司，部長是要對他們六親不認、還是言聽計從？都令人擔憂。
三、當初就有不少人覬覦運動部長這個位子，還用了各種抹黑、影射、把事情鬧大的方式來扳倒對方。李洋如果以為自己可以不惹塵埃，然後就做得順風順水，那也未免太天真了。

苦苓表示所謂「適才適所」，認為李洋真想為體育界做事、為運動員謀福利，最好的方式是去角逐全國體育總會理事長，或是競選金門縣立委也可以，勸他最好不要輕易踏進運動部這個「水很深」的地方。

 

點圖放大header
點圖放大body

