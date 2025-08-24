晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊宗緯墜2公尺高台！粉絲全看傻狂刷「真的嚇死了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊宗緯昨（23日）晚間在中國青海西寧「動聽音樂超級Live演唱會」意外從舞台跌落，導致演唱會一度中斷。驚險時刻過後，實力派歌手彭佳慧臨時接棒完成演出，而楊宗緯稍早也在社群發聲，向外界報平安，感謝現場醫護人員與歌迷的關心。

楊宗緯演唱到一半墜落2公尺高舞台。（組合照，翻攝自微博）楊宗緯演唱到一半墜落2公尺高舞台。（組合照，翻攝自微博）

據悉，楊宗緯當時正演唱《越過山丘》，卻突然身形一歪跌落舞台，令全場觀眾驚呼連連。演出緊急喊停後，他被工作人員攙扶送往救護車，主辦方為了不讓觀眾失望，緊急安排由彭佳慧上場，順利完成後續表演。

楊宗緯深夜親自發文，雖以「哎唷…我真不好意思」幽默自嘲，但內容透露出滿滿感激。他提到，當下醫護人員「將我雙手緊握，時刻都投以最關懷的眼神，不斷地檢視我的狀況，讓我安心」，字句細膩描繪讓粉絲動容。

楊宗緯溫情喊話「我們都要好好的」，讓歌迷懸著的心終於放下，不少人湧入留言區為他打氣，直呼「嚇死了還好沒事」、「宗緯要好好休息」，更有人敲碗盼望他能早日康復，再度站上舞台高歌。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中