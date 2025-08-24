楊宗緯墜2公尺高台！粉絲全看傻狂刷「真的嚇死了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊宗緯昨（23日）晚間在中國青海西寧「動聽音樂超級Live演唱會」意外從舞台跌落，導致演唱會一度中斷。驚險時刻過後，實力派歌手彭佳慧臨時接棒完成演出，而楊宗緯稍早也在社群發聲，向外界報平安，感謝現場醫護人員與歌迷的關心。

楊宗緯演唱到一半墜落2公尺高舞台。（組合照，翻攝自微博）

據悉，楊宗緯當時正演唱《越過山丘》，卻突然身形一歪跌落舞台，令全場觀眾驚呼連連。演出緊急喊停後，他被工作人員攙扶送往救護車，主辦方為了不讓觀眾失望，緊急安排由彭佳慧上場，順利完成後續表演。

楊宗緯深夜親自發文，雖以「哎唷…我真不好意思」幽默自嘲，但內容透露出滿滿感激。他提到，當下醫護人員「將我雙手緊握，時刻都投以最關懷的眼神，不斷地檢視我的狀況，讓我安心」，字句細膩描繪讓粉絲動容。

楊宗緯溫情喊話「我們都要好好的」，讓歌迷懸著的心終於放下，不少人湧入留言區為他打氣，直呼「嚇死了還好沒事」、「宗緯要好好休息」，更有人敲碗盼望他能早日康復，再度站上舞台高歌。

