Kobe殞落5年！回顧BBC大出包「誤播詹皇」球迷群起幹爆

BBC當時在報導Kobe殞落消息時，畫面卻全是詹皇。（翻攝自BBC）

〔記者邱奕欽／台北報導〕今天8月24日是美國洛杉磯特別訂定的「Kobe日」，紀念NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant），然而回顧2020年1月26日，Kobe搭乘直升機不幸墜毀，與13歲愛女及機上9人罹難，享年41歲震驚全球。當時各大媒體爭相報導，但英國BBC卻誤用湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的畫面，鬧出天大烏龍惹怒大批球迷。

Kobe驟逝的消息震撼世界，不僅體壇、演藝圈發聲悼念，媒體也全力追蹤，然而英國廣播公司BBC在當晚新聞播報時，畫面卻錯誤播出LeBron James的比賽片段，甚至球衣上清楚寫著「James」，這荒謬場景讓人錯愕，球迷更傻眼直呼「躺著也中槍」。

當時全球球迷群起譙爆BBC，紛紛怒嗆「球衣上都寫James了」。（翻攝自BBC）

BBC當時的錯誤播出引發全球撻伐，球迷們群起幹爆「BBC怎麼會把James當成Kobe？」、「球衣都寫James了，這種錯誤不可原諒！」甚至在推特瘋狂洗版嘲諷BBC「專業度崩壞」，更有許多觀眾透過各種管道投訴，讓BBC面子盡失。

面對罵聲，BBC編輯Paul Royall當時發聲明滅火，承認在「BBC News Ten」的報導中誤植畫面，強調這是一場「人為失誤」，並為此公開致歉。雖然BBC迅速道歉，但仍難平球迷怒火，成為Kobe殞落後最離譜的媒體出包之一。

