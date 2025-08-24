Kobe辭世5年！中文拜年3天後墜機噩耗 球迷泣：看一次哭一次

Kobe曾以中文向台灣粉絲拜年，未料影片發布3天後傳出噩耗。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕8月24日是美國洛杉磯特別訂定的「Kobe日」，用來紀念NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）。令人鼻酸的是，回顧2020年，Kobe才在農曆新年前透過NBA官方粉絲專頁用中文拜年，沒想到短短3天後卻傳出墜機噩耗，與年僅13歲的女兒及機上9人罹難，享年41歲，消息震驚全球。

洛杉磯市政府在2016年柯比退休時，將「8月24日」訂為「Kobe日」，象徵他生涯的兩個背號「8」與「24」。然而這一天如今帶著沉重意義，因為2020年1月26日Kobe搭乘直升機意外墜毀，奪走9條寶貴性命。更令人心碎的是，僅僅在噩耗前3天，Kobe還穿著黑色教練夾克，親切用中文自我介紹「您好！我是Kobe Bryant」，祝福球迷新年快樂，影片如今成為絕響。

Kobe離世至今已滿5年，每到「Kobe日」球迷們仍在網路留言追思，哭喊「以後聽不到了」、「中文拜年影片看一次哭一次！」。對許多人來說，Kobe不只是NBA傳奇，更是青春與信念的象徵，那句中文問候，已化作世人心中永恆的最後身影。

