譚詠麟75歲生日飯局滿檔 曬照曝「肚子腫脹」近況...自嘲造型像海膽

譚詠麟生日當天上午、中午在運動中度過。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深港星「校長」譚詠麟日前被拍到腹部微微腫脹，引發外界對他健康狀況的關心。他昨（23日）迎來75歲生日，在微博曬照透露上午和中午依舊選擇平淡度過，在炎熱的夏日裡堅持運動、跑步，似乎希望藉此強化心肺功能、控制體重、降低慢性病風險。

譚詠麟（左）出席慶生活動，右為港星曾志偉。（翻攝自微博）

譚詠麟在演藝圈人緣極佳，生日應酬不斷，他從月初就開始暖壽，蛋糕切了無數個，上週則出席歌迷會辦的慶生活動，開心直呼：「謝謝歌迷會為我舉辦了一個別開生面的生日聚會，很多的驚喜，很多的歡樂，看得出是經過細心的安排，令我難忘、難忘、難忘。」之後還有一連串聚餐，讓他笑喊：「最近飯局有點多，還沒到生日當天，都已經開這麼多場聚會，每一分、每一刻都希望可以與眾同樂。」

譚詠麟近日的造型引起不少網友討論，被笑虧像極「水母頭」，不過譚詠麟似乎不以為意，反而還分享對比圖，自嘲比起被說髮型像水母，他覺得更像海膽，打趣說：「其實這髮型是進可攻退可守，動靜皆宜！」讓不少人笑翻。

譚詠麟自嘲髮型像海膽。（翻攝自微博）

