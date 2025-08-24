晴時多雲

娛樂 最新消息

米可白「13歲摯愛」離世2個月 收擬真公仔淚崩：這是我的寶貝

米可白（左）失去毛孩錢錢（右）近2個月。（翻攝自臉書）米可白（左）失去毛孩錢錢（右）近2個月。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，上月初在她的懷中安詳離世，讓她心碎不已。錢錢離開將近兩個月後，經紀公司同事貼心準備了一份驚喜，就是送上特別訂製錢錢的擬真公仔，讓她當場感動落淚。

米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）

米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）

看到公仔的那一刻，米可白驚呼：「哇！我的錢錢耶！」隨即眼眶泛紅、淚水潸然而下。經紀人在旁補充，公仔身上還鑲入了錢錢的毛髮，這些毛是米可白先前依照公司建議，替錢錢剃下來祈福、祈願健康時所留下的，更是錢錢生前狀態最健康、最快樂的時期。聽到這段細節，她再度哭成淚人。經紀人還分享，公仔的姿態是依照錢錢生前「守在廁所門口等媽媽上廁所」的照片為範本，這個溫馨又帶點逗趣的巧思，讓米可白忍不住笑了出來。

米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）

米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）米可白收錢錢擬真公仔淚崩。（翻攝自Instagram）

米可白將影片分享到社群，寫下：「這份禮物不只是驚喜，更是你們懂得我心底最深的思念。原來忙了2個月，就是為了這份溫暖。」她感謝經紀公司一路的陪伴與支持，「謝謝你們在我最無力的時候給我力量，在我最需要鼓勵的時候告訴我『妳是最棒的』。感恩擁有這樣一輩子的家人，因為有你們，我才能在這條路上勇敢前行。讓我的心更踏實，也讓幸福更靠近」。不少網友看完影片後深受感動，認為這份禮物無比珍貴，絕對是無價的心意。

