娛樂 最新消息

樂團主唱遭前妻指控違反性自主 開唱前夕突喊卡

「那我懂你意思了」演出前喊卡。（翻攝自臉書）「那我懂你意思了」演出前喊卡。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕樂團「那我懂你意思了」原定明（24日）在花博参加「叭叭嘉年華」音樂活動演出，但是近日主唱陳修澤糟前妻指控違反性自主，今晚樂團突發聲明，取消明天的演出。

陳修澤前妻趙謬日前在公開信中指控，稱陳修澤在婚姻與合作期間，曾多次違反她的性自主意願，不過陳修澤也在社群否認，覺得彼此認知不同，今晚「那我懂你意思了」發出聲明如下：

「性別平等以及人與人之間的尊重，一直是團隊裡非常重視的價值。

有關近日的事件與騷動，很抱歉讓大家覺得失望。

在此，我們想先向所有支持我們以及關注這起事件的人，致上最誠摯的歉意。

經過內部溝通，我們共同積極地理解事件的全貌，並尋求各種溝通與對話管道。

我們不會姑息任何涉及妨礙性自主權事件的發生，此一事件將交由司法及公權力介入調查，團隊會全力配合。我們優先且真切地關心這起事件。

為降低事件可能帶來的紛擾，團隊將不會參加8 月 24日 Park Park Carnival的演出，謹在此先與主辦單位致歉，同時也很感謝主辦方的體諒及理解，更要對支持我們的朋友們真心說聲謝謝，以及抱歉。

我們非常珍惜能再次聚在一起享受音樂，以及能再次帶給大家作品的任何機會。我們會持續努力創作，並以行動回應大家的支持，再次誠摯地感謝你們，謝謝。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

