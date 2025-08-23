Energy挺蕭秉治不忘「自肥」 坤達現身高雄巨蛋先場勘

蕭秉治到高雄巨蛋開唱，氣氛熱鬧。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕蕭秉治今（23日）晚再次重返高雄巨蛋舉行「活著Alive」演唱會，即將在9月6、7日接棒來高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會的Energy，今晚也特別抽空前來擔任嘉賓，一起合唱蕭秉治為他們寫下的冠軍曲《分合》，由於蕭秉治幫Energy寫的另一首新歌《馬上去》也有好成績，牛奶特別喊話，以後每次出新專輯，蕭秉治都要幫他們寫新歌，被團員虧根本是「自肥」。

由於不久之後Energy也將再次登上高雄巨蛋開唱，因此今晚坤達也笑說是先來「場勘」，Energy也謝謝蕭秉治幫他們寫這麼棒的歌曲《分合》，另外新專輯裡也幫他寫兩首新歌，其中包括《馬上去》，還提到原本這首歌曲名稱是《馬殺雞》，蕭秉治笑說：「因為我喜歡按摩，純按啦。」Energy揪他一起跳《馬上去》舞步，讓害羞的蕭秉治有點緊張，Energy開玩笑說：「我們來就是要讓你緊張。」

請繼續往下閱讀...

蕭秉治（右三）開唱，Energy當嘉賓支持。（相信音樂提供）

之前蕭秉治在台北開唱，Energy在台下力挺，後來在慶功記者會上，團員表示看完演唱會也深受感動，自薦Energy可以擔任蕭秉治高雄巨蛋演唱會嘉賓，今晚Energy真的說到做到。阿弟還說很羨慕蕭秉治，「他是I人，但台下歌迷都會幫他發出尖叫聲。」除了和蕭秉治合唱，Energy也帶來蕭秉治寫的歌《多個朋友》，以及另一首新歌《微笑先生》。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法