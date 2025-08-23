晴時多雲

娛樂 最新消息

遭爆狂追大咖歌后！吳宗憲虧兒子鹿希派「在乎嗎」意外扯到房祖名

〔記者陽昕翰／台南報導〕綜藝天王吳宗憲今晚驚喜現身，擔任張秀卿台南「辣妹駕到演唱會」嘉賓。他一上台就砲火全開，笑話狂噹連發，讓張秀卿一度招架不住，乾脆衝下台換裝。

張秀卿與綜藝天王吳宗憲對唱情歌。（名人演藝事業提供）張秀卿與綜藝天王吳宗憲對唱情歌。（名人演藝事業提供）

張秀卿當年與吳宗憲一起奪下金曲獎的歌后與歌王，這次特別邀請吳宗憲站台合唱情歌《屋頂》。

張秀卿自爆出道初期曾婉拒吳宗憲的追求，「我那時候一直拒絕他，現在後悔了，不然Sandy就是我的女兒耶！」沒想到吳宗憲立即反擊，表示當年第一次見到張秀卿，就決定要和她當「永遠的朋友」，兩人各說各話。

吳宗憲砲火全開逗笑全場。（名人演藝事業提供）吳宗憲砲火全開逗笑全場。（名人演藝事業提供）

吳宗憲在台上不改犀利本色，狂讚台南之餘，還自爆曾問兒子鹿希派「爸爸是台南人，你在乎嗎？」兒子卻回「我在呼」，自嘲兒子持大麻的社會新聞。

吳宗憲接著又說：「在路邊呼的是鹿希派，在房間呼的叫房祖名。」全場粉絲都笑翻。面對吳宗憲的驚人發言，張秀卿跟王彩樺趕緊轉移話題稱要先去換裝，把舞台交給吳宗憲自己表演。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

