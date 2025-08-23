搶不到江蕙！張秀卿出招放大絕 許志豪搶婚要等她嫁第三次

台語天后張秀卿今晚在台南開唱。（名人演藝事業提供）

〔記者陽昕翰／台南報導〕台語歌后張秀卿今晚在大台南會展中心舉辦「辣妹駕到演唱會」，她爆乳上陣化身「台南蔡依林」，一開場就火力全開，飆唱《辣妹駕到》、《愛人仔恰恰》、《我是女王》等嗨歌，瞬間炒熱現場氣氛。張秀卿激動表示：「身為台南媳婦，我的處女唱就從台南出航，真的很榮幸，也很驕傲，感謝大家讓我圓夢！」

演唱會中，張秀卿不改搞笑本色，她笑問：「大家是不是因為沒買到二姐的票，才有空來看我？我也是沒買到票耶，所以就乾脆自己辦一場演唱會！」逗得全場粉絲哈哈大笑。

張秀卿也帶來多首不同時期的經典金曲，包括《贏一口氣》、《一陣風一陣雨》、《海風海湧海茫茫》，更化身香頌女伶，與四位男性好友輪番對唱。

張秀卿與師弟陳隨意對唱。（名人演藝事業提供）

張秀卿不顧恁尪王國贊在場，分別與「豪記小王子」吳俊宏合唱《選擇你》，和許志豪對唱《香水》，再與「芒果歌王」楊哲詮釋《夢醒在三更》，還有跟「總鋪師歌手」陳隨意合唱《愛你的理由》，看來豔福不淺。

張秀卿感性說：「這四位弟弟是我人生中最重要的好夥伴，一路看著他們成長，如今都闖出好成績，真的沒白疼他們！」

張秀卿緊牽乾弟許志豪。（名人演藝事業提供）

許志豪當年出道就獲得前輩的提攜，他在台上自曝：「我46歲了為什麼還單身？因為我要等，如果張秀卿要嫁第三次，只有我能犧牲！」張秀卿則笑著反問：「請問你要犧牲哪一個部位？」再度引爆滿場笑聲。

