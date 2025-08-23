晴時多雲

娛樂 最新消息

方順吉金盆洗手！染毒低谷翻身 「曬照謝警政署長」全網讚爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌手方順吉曾憑藉銷量突破百萬的團體專輯《翹腳髯嘴鬚》爆紅，但事業高峰後因染毒風波淡出演藝圈，他近年在台南後壁開設歌廳重新出發，卻因丹娜絲風災受重創，數百萬瞬間化為泡影，無限期停業。如今，方順吉曬出與警政署署長合影，感性回憶5年前合作拍攝反毒微電影，感謝支持直言「沒讓你們失望！」

方順吉染毒後洗心革面、谷底翻身，如今釋出合影致謝警政署長。（翻攝自臉書）方順吉染毒後洗心革面、谷底翻身，如今釋出合影致謝警政署長。（翻攝自臉書）

方順吉2003年因服食搖頭丸被逮勒戒，2006年又因持有大麻被捕導致形象崩壞，面對人生低谷的他決定洗心革面，並透過反毒宣導重新找回自我定位。2019年時，方順吉與時任刑事局長合作拍攝反毒微電影，為自己人生翻開新頁並重回演藝圈，爾後更在台南後壁開設歌廳，但不幸遭颱風侵襲損失慘重，數百萬元投資一夕化為烏有。

不過，方順吉並未因此氣餒，反而向外界呼籲當人生突然陷入困境時不要絕望，「不被打倒，永不放棄，永遠都會有機會，成功與勝利永遠只有不被現實命運打倒的人才有資格擁有！」

如今，方順吉更緊記飲水思源，他釋出與現任警政署署長的合影感性道，「五年前拍攝反毒微電影時，您...還是刑事局局長，想不到五年過去了...您已經是署長了。五年過去了，我不僅沒讓你們失望，而且還努力讓自己越來越好。」他也因懂得「迷途知返」與警界長官維持深厚情誼，引來許多粉絲打氣「勇敢的人最帥」、「看到你越來越好很感動！」大批網友們也激讚他才是真正的勵志典範。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

