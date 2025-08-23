晴時多雲

娛樂 最新消息

性侵女受害者遭賓賓哥直播公布長相 她崩潰哭求下架影片

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲，臉書也有63萬追蹤。近日他直播時在全國觀眾面前拍攝一名女性個案，該名女子正是受到性侵害的受害者，然而影片卻未經馬賽克處理，將受害者隱私徹底曝光。「網紅推手」圤智雨昨（22）日痛批賓賓哥人渣，如今再度發文，公布受害者崩潰請求賓賓哥下架影片的對話截圖。

賓賓哥（左）被控曝光性侵受害者長相，圤智雨發文痛批。（翻攝自臉書）賓賓哥（左）被控曝光性侵受害者長相，圤智雨發文痛批。（翻攝自臉書）

今（23）日，圤智雨在臉書發文寫下：「昨天賓賓哥的性侵個案事件，你覺得落幕了嗎？答案是，三度傷害造成中！事件中的受害者，在賓賓哥的直播間懇求下架影片，並且也公開發文告訴大家，因為你的直播，所以她的房東不租她房子了！這個傷害就是你七十幾萬人氣直播主所造成的影響，為什麼會說公益不應該開直播？就是這個原因，你根本不專業」。

「網紅推手」圤智雨公開性侵受害者的留言。（翻攝自臉書）「網紅推手」圤智雨公開性侵受害者的留言。（翻攝自臉書）

同時，圤智雨公開受害者在賓賓哥直播間的留言截圖，並痛批：「而且每次你的解決方案就是開直播道歉，然後拍拍屁股走人沒事了，因為你的不專業，昨天的性侵個案被全國人民公開看到，被房東趕出來」圤智雨列出5點正規公益團體訪視性侵受害者應做到的事，並認為公益不需要開直播，「麻煩不要覺得昨天的事件道歉就沒事了，這一個受到性侵的個案，可能正在公園流浪，你只在乎你能不能開直播？根本不在乎別人的生死」。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

