高爾宣領軍河海音樂季 三重場嗨翻新北

2025新北市河海音樂季今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，現場湧入大批樂迷塞滿會場。（新北市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕2025新北市河海音樂季進入最後一波，今天（23日）三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，高爾宣OSN等11組樂團歌手接連引爆新北大都會公園，雙舞台更讓樂迷們盡情享受音樂與「跑台」的樂趣；新北市長侯友宜親臨現場，與民眾熱情互動，一起享受河海音樂獨有的魅力。

2025新北市河海音樂季進入最後一波，今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，小舞台由剛推出新作的「Angie安吉」率先登場。（新北市政府提供）

新北大都會公園舞台宛若戶外版的小巨蛋，現場超強演出卡司掀起一波波的音樂浪潮，大舞台有靈魂沙發、cotoba、icyball冰球樂團、宇宙人、Ozone及高爾宣OSN，而小舞台則有Angie安吉、貝克小姐Miss Bac.、斑恩 Ben、琳誼 Ring及魏嘉瑩，為支持獨立音樂發展及鼓勵青年學子展現才華，還規劃學生團體表演，提供演出機會，展現新北市河海音樂季的多元化。

2025新北市河海音樂季今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，來自韓國的數學搖滾樂團 「cotoba」獨特的音樂質地吸引眾多樂迷駐足聆聽。（新北市政府提供）

大都會公園現場同時進駐市集美食，各式各樣色香味俱全的特色料理，讓人看得垂涎三尺，陳小姐就笑說，河海音樂季不但音樂到位，就連市集美食也好「對味」。

2025新北市河海音樂季進入最後一波，今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，「斑恩Ben」用音樂唱出愛與青春的美好故事。（新北市政府提供）

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，明天（24日）是新北市河海音樂季最終場，邀請SONNIE桑尼、八青哥、守夜人、小男孩樂團、康士坦的變化球 KST、理想混蛋、WoodyWoody樂團、AnnieTaco 安妮塔克、CAsPER、好樂團 GoodBand及Crispy脆樂團等多組新興樂團組合，相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北河海音樂季粉絲專頁查詢。

