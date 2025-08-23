晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高爾宣領軍河海音樂季 三重場嗨翻新北

2025新北市河海音樂季今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，現場湧入大批樂迷塞滿會場。（新北市政府提供）2025新北市河海音樂季今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，現場湧入大批樂迷塞滿會場。（新北市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕2025新北市河海音樂季進入最後一波，今天（23日）三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，高爾宣OSN等11組樂團歌手接連引爆新北大都會公園，雙舞台更讓樂迷們盡情享受音樂與「跑台」的樂趣；新北市長侯友宜親臨現場，與民眾熱情互動，一起享受河海音樂獨有的魅力。

2025新北市河海音樂季進入最後一波，今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，小舞台由剛推出新作的「Angie安吉」率先登場。（新北市政府提供）2025新北市河海音樂季進入最後一波，今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，小舞台由剛推出新作的「Angie安吉」率先登場。（新北市政府提供）

新北大都會公園舞台宛若戶外版的小巨蛋，現場超強演出卡司掀起一波波的音樂浪潮，大舞台有靈魂沙發、cotoba、icyball冰球樂團、宇宙人、Ozone及高爾宣OSN，而小舞台則有Angie安吉、貝克小姐Miss Bac.、斑恩 Ben、琳誼 Ring及魏嘉瑩，為支持獨立音樂發展及鼓勵青年學子展現才華，還規劃學生團體表演，提供演出機會，展現新北市河海音樂季的多元化。

2025新北市河海音樂季今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，來自韓國的數學搖滾樂團 「cotoba」獨特的音樂質地吸引眾多樂迷駐足聆聽。（新北市政府提供）2025新北市河海音樂季今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，來自韓國的數學搖滾樂團 「cotoba」獨特的音樂質地吸引眾多樂迷駐足聆聽。（新北市政府提供）

大都會公園現場同時進駐市集美食，各式各樣色香味俱全的特色料理，讓人看得垂涎三尺，陳小姐就笑說，河海音樂季不但音樂到位，就連市集美食也好「對味」。

2025新北市河海音樂季進入最後一波，今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，「斑恩Ben」用音樂唱出愛與青春的美好故事。（新北市政府提供）2025新北市河海音樂季進入最後一波，今三重場「新北大都會公園舞台」強勢登場，「斑恩Ben」用音樂唱出愛與青春的美好故事。（新北市政府提供）

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，明天（24日）是新北市河海音樂季最終場，邀請SONNIE桑尼、八青哥、守夜人、小男孩樂團、康士坦的變化球 KST、理想混蛋、WoodyWoody樂團、AnnieTaco 安妮塔克、CAsPER、好樂團 GoodBand及Crispy脆樂團等多組新興樂團組合，相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北河海音樂季粉絲專頁查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中