晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃牛太猖狂！GD粉絲登公車廣告籲：把票給真心應援的粉絲

韓流王者G-Dragon上月時隔8年再度來台開唱。（資料照，Galaxy Corporation提供）韓流王者G-Dragon上月時隔8年再度來台開唱。（資料照，Galaxy Corporation提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流王者「GD」G-Dragon上月（7）相隔8年再度來台開唱，門票開賣即秒殺。沒想到，即便演出採取實名制購票仍難擋黃牛亂象，網友大嘆「根本搶不到票」，黃牛轉售的VVIP票甚至被喊價到8萬元；加上因許多黃牛票被取消入場資格，導致演唱會現場留下不少空位，讓粉絲又氣又無奈。

粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

對此，許多粉絲呼籲主辦採取更透明、更公平的售票制度，在行經小巨蛋、世貿、信義安和、忠孝敦化等地段的路線公車上投放廣告，以「無聚眾、不播放聲音、不違法」的方式向演唱會主辦、文化主管機關及大眾表達心聲。

粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

公車廣告上可見黃色大字寫著「我們不是要特權 只希望每一位真心應援的粉絲 都能回到舞台下 坐上應得的位置」、「讓每個位置都屬於真正的支持者」、「請文化主管機關正視演出市場的票務亂象」，更直接喊話演唱會主辦「超級圓頂」：「請加強購票機制監督」。

粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

許多粉絲在路上看到公車廣告紛紛拍照PO上網，並感謝有人願意勇敢發聲，大讚這個方法「溫柔又堅定」，並期望未來演唱會購票制度能更有效的阻擋黃牛，讓真正喜愛偶像的粉絲能買到票入場。

已有民眾在路上目擊投放廣告的公車。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）已有民眾在路上目擊投放廣告的公車。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中