黃牛太猖狂！GD粉絲登公車廣告籲：把票給真心應援的粉絲

韓流王者G-Dragon上月時隔8年再度來台開唱。（資料照，Galaxy Corporation提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流王者「GD」G-Dragon上月（7）相隔8年再度來台開唱，門票開賣即秒殺。沒想到，即便演出採取實名制購票仍難擋黃牛亂象，網友大嘆「根本搶不到票」，黃牛轉售的VVIP票甚至被喊價到8萬元；加上因許多黃牛票被取消入場資格，導致演唱會現場留下不少空位，讓粉絲又氣又無奈。

粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

對此，許多粉絲呼籲主辦採取更透明、更公平的售票制度，在行經小巨蛋、世貿、信義安和、忠孝敦化等地段的路線公車上投放廣告，以「無聚眾、不播放聲音、不違法」的方式向演唱會主辦、文化主管機關及大眾表達心聲。

請繼續往下閱讀...

粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

公車廣告上可見黃色大字寫著「我們不是要特權 只希望每一位真心應援的粉絲 都能回到舞台下 坐上應得的位置」、「讓每個位置都屬於真正的支持者」、「請文化主管機關正視演出市場的票務亂象」，更直接喊話演唱會主辦「超級圓頂」：「請加強購票機制監督」。

粉絲於公車上投放廣告，表達心聲。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

許多粉絲在路上看到公車廣告紛紛拍照PO上網，並感謝有人願意勇敢發聲，大讚這個方法「溫柔又堅定」，並期望未來演唱會購票制度能更有效的阻擋黃牛，讓真正喜愛偶像的粉絲能買到票入場。

已有民眾在路上目擊投放廣告的公車。（Threads＠famtw_foreverlove授權提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法