娛樂 最新消息

蕭秉治重返高雄巨蛋「小周慧敏」比他興奮 萬人喊脫掉他被虧「好爛」

〔記者陳慧玲／高雄報導〕蕭秉治出道16年，今（23日）晚再次重返高雄巨蛋舉行「活著Alive」演唱會，一開場就站上離地面6公尺高的升降台，一連帶來《戰神》等多首嗨歌，現場氣氛超熱。

蕭秉治重返高雄巨蛋，稱粉絲就是他最大的幸福。（相信音樂提供）蕭秉治重返高雄巨蛋，稱粉絲就是他最大的幸福。（相信音樂提供）

今晚蕭秉治開唱，有「小周慧敏」之稱的女友Tracy比他還興奮，在社群發文提到今早6點就醒來，還笑說自己的高鐵票太晚了，似乎迫不及待想快點看到男友登台高歌。

蕭秉治演唱《Super Hero》時他還請歌迷跟著高喊「Super」，不過演出中他吸進一大口煙，必須先喝水緩解一下，之前他是在MP魔幻力量時期到高雄巨蛋開唱，這次則是自己一人，感性談到：「相隔10年的時間，我是蕭秉治，我回來了，謝謝來赴約的一萬人。」

今晚蕭秉治笑問歌迷：「聽說來高雄要點特別的，台下都會喊奇怪的兩個字。」結果台下歌迷開始高喊「脫掉」，蕭秉治說：「真的要脫嗎？我沒有脫過喔。」結果他脫掉的是手套，台下歌迷虧他大喊「好爛喔！」之後他真的在台上脫掉剩無袖上衣，露出雙手滿滿刺青，他還跟歌迷說：「不好意思，我不是肌肉男，這是我的極限了。」

蕭秉治擅長寫情歌，今晚也獻唱《想悄悄住進你的靈魂》、《外人》，還有點擊破億次的《我還是愛著你》等歌曲，唱完他對歌迷說：「你們就是我最大的幸福。」

