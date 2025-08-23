BALLISTIK BOYZ撲台！強撞《鬼滅之刃》拜託記者：幫我跟水柱告白

BALLISTIK BOYZ的砂田將宏（左起）、奧田力也、加納嘉將、海沼流星、松井利樹、深堀未來、日高龍太。（LDH 愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本放浪一族的新生代組合「BALLISTIK BOYZ」相隔半年再度來台，明天（24日）下午5點舉行台北公演，成員今天受訪得知《鬼滅之刃》也在台灣辦活動，相當驚訝直呼「為什麼」，海沼流星「柱」中最喜歡「水柱 富岡義勇」，還趁機拜託記者：「請你們跟（櫻井孝宏）說『我很喜歡你的聲音』！」日方工作人員則笑說：「幫我把他（流星）也帶去！」

「BALLISTIK BOYZ」由日高龍太、砂田將宏、海沼流星、松井利樹、奧田力也、加納嘉將、深堀未來組成，他們今天紛紛以中文自我介紹，奧田力也分享每次來都會想買50嵐手搖飲，日高龍太喜歡鳳梨啤酒，深堀未來則是點名維力炸醬麵，原來是他們之前來台，吃了非常喜歡，還買了很多包泡麵回日本。日高龍太則坦言非常喜歡周杰倫的歌曲《說了再見》，今天受訪更當場小唱幾句，令人期待他明天的表演。



適逢鬼月，松井利樹分享靈異經驗，表示之前宿舍的沙發躺著，看到一個小女生的頭看著他，還拉著他的手，且對方似乎很喜歡他，甚至持續了半年。不過他坦言遇到靈異事件之後，運氣竟然變好了，不但辦了巡演、唱片銷量變好，讓他笑說：「再見到也可以喔」。無獨有偶，原來LDH前輩「THE RAMPAGE」也有住過這間宿舍，竟然也遇過「小女生」。

為了宣傳這次巡演，台粉竟然在行動電源租借的機台投放7人各自的應援廣告，成員們都知道粉絲的用心，松井利樹、海沼流星都用中文說「開心」，希望有機會去打卡認證。BALLISTIK BOYZ在今天9月還要在「潮台北」演出、登上小巨蛋，恰好那天是中元節，深堀未來搞笑表示：「那天可能會有更多人來看演唱會」，已經準備好好兄弟的到來。

