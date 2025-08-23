謝震廷欠錢神隱還牽拖！范揚景不忍反擊被害慘 戶頭剩下0元

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手范揚景日前公開在社群急尋謝震廷，雙方疑似有金錢糾紛，謝震廷直到今天才發聲回應現況，卻仍未跟范揚景聯繫，僅解釋是因為精神問題才能夠「正常」生活。對此，范揚景非常不以為然，他回應本報：「我才早就沒有力氣了、要吃鎮定劑我五年來照顧母親癌症到往生，每天是四種藥23顆、比誰吃的鎮定劑多有什麼意義嗎？」

謝震廷今天發聲回應現況。（資料照，寬宏藝術提供）

今年謝震廷開唱，范揚景就擔任了Band Leader，甚至主動幫忙籌錢，透露當初是他先想辦法幫忙籌錢給鼓手跟貝斯手，「我非親非故為什麼要先幫他這樣做？當初找不到樂手是我在2天內幫他找到人的，我本來在幫他之前，就一直在償還母親生前乳癌到自費藥過世後，仍然要還的醫藥跟喪葬費。」，據悉金額高達上百萬。

范揚景無奈地說：「我不想去理解他有多少苦衷，我也不會奢望任何人理解我的苦衷，因為大家都是資本主義下的生活著，我也只是在履行我對家母跟團員們的義務承諾，我沒做錯任何事 ，甚至我多做了很多事只是我沒說，現場被當細漢仔在練團，我們是完全配合他所有時間，其他我不想講了。」

范揚景喊話謝震廷。（資料照，范揚景提供）

因為謝震廷尚未還款，范揚景還得去兼職其他雜工，「我根本不覺得我是歌手或音樂人，我被搞到我像工具人，他要怎麼回應我尊重他，但請先尊重我，我如果沒有在6月底十分鐘內幫他生出錢給團員、那時候要讓他上報的根本不是我、我自始至終都相信他而擋下來，這一次也是、我沒有公開說任何他的不是。」

范揚景喊話，請謝震廷撤掉社群說他「激進」二字，「這對於我一直幫他相信他、是最大的傷害，人生父母養、我已經盡力幫了太多，失去母親的不是他，我也沒有任何義務在戴孝階段還要幫他清償樂手費用。但我就是相信他、所以我幫了，弄到最後現在是我自己戶頭0元。」

