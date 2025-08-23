晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝震廷欠錢神隱還牽拖！范揚景不忍反擊被害慘 戶頭剩下0元

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手范揚景日前公開在社群急尋謝震廷，雙方疑似有金錢糾紛，謝震廷直到今天才發聲回應現況，卻仍未跟范揚景聯繫，僅解釋是因為精神問題才能夠「正常」生活。對此，范揚景非常不以為然，他回應本報：「我才早就沒有力氣了、要吃鎮定劑我五年來照顧母親癌症到往生，每天是四種藥23顆、比誰吃的鎮定劑多有什麼意義嗎？」

謝震廷今天發聲回應現況。（資料照，寬宏藝術提供）謝震廷今天發聲回應現況。（資料照，寬宏藝術提供）

今年謝震廷開唱，范揚景就擔任了Band Leader，甚至主動幫忙籌錢，透露當初是他先想辦法幫忙籌錢給鼓手跟貝斯手，「我非親非故為什麼要先幫他這樣做？當初找不到樂手是我在2天內幫他找到人的，我本來在幫他之前，就一直在償還母親生前乳癌到自費藥過世後，仍然要還的醫藥跟喪葬費。」，據悉金額高達上百萬。

范揚景無奈地說：「我不想去理解他有多少苦衷，我也不會奢望任何人理解我的苦衷，因為大家都是資本主義下的生活著，我也只是在履行我對家母跟團員們的義務承諾，我沒做錯任何事 ，甚至我多做了很多事只是我沒說，現場被當細漢仔在練團，我們是完全配合他所有時間，其他我不想講了。」

范揚景喊話謝震廷。（資料照，范揚景提供）范揚景喊話謝震廷。（資料照，范揚景提供）

因為謝震廷尚未還款，范揚景還得去兼職其他雜工，「我根本不覺得我是歌手或音樂人，我被搞到我像工具人，他要怎麼回應我尊重他，但請先尊重我，我如果沒有在6月底十分鐘內幫他生出錢給團員、那時候要讓他上報的根本不是我、我自始至終都相信他而擋下來，這一次也是、我沒有公開說任何他的不是。」

范揚景喊話，請謝震廷撤掉社群說他「激進」二字，「這對於我一直幫他相信他、是最大的傷害，人生父母養、我已經盡力幫了太多，失去母親的不是他，我也沒有任何義務在戴孝階段還要幫他清償樂手費用。但我就是相信他、所以我幫了，弄到最後現在是我自己戶頭0元。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中