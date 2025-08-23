晴時多雲

娛樂 最新消息

台南蔡依林爆乳開唱！黃偉哲現身助陣 總統賴清德發聲祝賀

張秀卿性感開唱。（名人演藝事業提供）張秀卿性感開唱。（名人演藝事業提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道45年的台語歌后張秀卿今晚在台南舉辦人生首場大型個唱，身為台南媳婦的她面子超大，包括台南市長黃偉哲到場，還有總統賴清德送花，祝福她演唱會圓滿成功！

賴清德送上花籃祝賀張秀卿。（記者陽昕翰攝）賴清德送上花籃祝賀張秀卿。（記者陽昕翰攝）

張秀卿在大臺南會展中心舉辦「辣妹駕到演唱會」，她發狠甩肉12公斤，開場的戰袍傲秀爆乳雙峰與美腿，自封是「台南蔡依林」，坦言這次的造型火辣，為了效果有的只能用胸貼。

人緣超好的張秀卿舉辦個唱堪比舉辦婚禮，包括綜藝天王吳宗憲、台語歌王蔡小虎、王彩樺、陳隨意、許志豪、楊哲與吳俊宏擔任演唱會嘉賓，就連台下都是眾星雲集。

龍千玉領軍同門的歌手林姍、向蕙玲、謝金晶、陳思安、七郎、唐儷、謝宜君、林良歡、蕭玉芬、葉諾帆、林琇琪、鄔兆邦、沈建豪與柯俊傑力挺。（名人演藝事業提供）龍千玉領軍同門的歌手林姍、向蕙玲、謝金晶、陳思安、七郎、唐儷、謝宜君、林良歡、蕭玉芬、葉諾帆、林琇琪、鄔兆邦、沈建豪與柯俊傑力挺。（名人演藝事業提供）

今晚包括于美人、葉璦菱、蔡秋鳳、王瑞霞、任爸、任媽、荒山亮、劉家榮、李明洋、周韋杰、陳孟賢、吳申梅、李子森、杜忻恬、蔡義德、妞妞、廖偉志、余秀娟、豬哥亮愛子謝順福以及張秀卿的恩師林垂立到場。台語天后龍千玉則是率領豪記唱片同門歌手林姍、向蕙玲、謝金晶、陳思安、七郎、唐儷、謝宜君、林良歡、蕭玉芬、葉諾帆、林琇琪、鄔兆邦、沈建豪與柯俊傑現身，全員出動要替同門的張秀卿加油打氣。

