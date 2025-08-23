朱延平最不想回憶的《刺陵》李行仍說讚！李烈自爆合作鍾鎮濤但較愛譚詠麟

〔記者許世穎／桃園報導〕已故導演李行經典作品《小城故事》今年剛完成數位修復，昨在2025第12屆桃園電影節作為世界首映，並找來朱延平、褚明仁、李烈、周揚明對談，4人感念已逝恩師，朱延平更強調李行把自己當作兒子一樣，每部電影都會來看，「他每部電影都說好看，就連我隨便拍的都說好看！」

朱延平（左起）、褚明仁、李烈、周揚明今於桃園電影節的「李行與鄧麗君」專題對談，感念已逝恩師。（桃園電影節提供）

女主角李烈當年的嬌俏模樣在46年後重現大銀幕，她回憶這是她的第一部電影：「那時候我還在唸書，李行導演看了我演的單元劇後，找上了我，所以都是機緣巧合，沒有他就沒有後來的我。」

片中李烈和當時很紅的鍾鎮濤合作，直說還是學生的她非常開心，不過她爆料其實那時候比較喜歡和鍾鎮濤同為「溫拿五虎」的譚詠麟，「但覺得是鍾鎮濤也很開心，可是後面譚詠麟有演《假如我是真的》，我都想說為什麼不是找我演這部！」

說起李行性格，李烈說大家都知道他很會罵人，但很疼她、從未罵過她：「我看到有人被他罵到全身發抖，戲演不出來，直到我有年紀之後，他還是很疼我。」朱延平則笑說，李行也沒罵過他，更說「誰被他罵誰倒楣！」直說李行去中國也照樣罵，「罵局長、副局長混帳東西，人家電影博物館開館，連館長都當場被罵王八蛋。」

褚明仁（左起）、朱延平、李烈、周揚明今出席桃園電影節。（桃園電影節提供）

朱延平也說，李行對他百般呵護，只要是他拍的電影都會去看：「很多電影我都覺得是亂拍的、被押去拍的，根本不想請他來看，但他都會來看，然後每次都喊讚！」至於有哪部作品是自己覺得最不想回憶的？朱延平笑說是周杰倫、林志玲主演的《刺陵》，但當時李行看了仍大讚：「這部片你要我拍我還拍不出來呢！」讓他非常不知所措。第12屆桃園電影節將於舉行至9月4日。

