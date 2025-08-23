晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱延平最不想回憶的《刺陵》李行仍說讚！李烈自爆合作鍾鎮濤但較愛譚詠麟

〔記者許世穎／桃園報導〕已故導演李行經典作品《小城故事》今年剛完成數位修復，昨在2025第12屆桃園電影節作為世界首映，並找來朱延平、褚明仁、李烈、周揚明對談，4人感念已逝恩師，朱延平更強調李行把自己當作兒子一樣，每部電影都會來看，「他每部電影都說好看，就連我隨便拍的都說好看！」

朱延平（左起）、褚明仁、李烈、周揚明今於桃園電影節的「李行與鄧麗君」專題對談，感念已逝恩師。（桃園電影節提供）朱延平（左起）、褚明仁、李烈、周揚明今於桃園電影節的「李行與鄧麗君」專題對談，感念已逝恩師。（桃園電影節提供）

女主角李烈當年的嬌俏模樣在46年後重現大銀幕，她回憶這是她的第一部電影：「那時候我還在唸書，李行導演看了我演的單元劇後，找上了我，所以都是機緣巧合，沒有他就沒有後來的我。」

片中李烈和當時很紅的鍾鎮濤合作，直說還是學生的她非常開心，不過她爆料其實那時候比較喜歡和鍾鎮濤同為「溫拿五虎」的譚詠麟，「但覺得是鍾鎮濤也很開心，可是後面譚詠麟有演《假如我是真的》，我都想說為什麼不是找我演這部！」

說起李行性格，李烈說大家都知道他很會罵人，但很疼她、從未罵過她：「我看到有人被他罵到全身發抖，戲演不出來，直到我有年紀之後，他還是很疼我。」朱延平則笑說，李行也沒罵過他，更說「誰被他罵誰倒楣！」直說李行去中國也照樣罵，「罵局長、副局長混帳東西，人家電影博物館開館，連館長都當場被罵王八蛋。」

褚明仁（左起）、朱延平、李烈、周揚明今出席桃園電影節。（桃園電影節提供）褚明仁（左起）、朱延平、李烈、周揚明今出席桃園電影節。（桃園電影節提供）

朱延平也說，李行對他百般呵護，只要是他拍的電影都會去看：「很多電影我都覺得是亂拍的、被押去拍的，根本不想請他來看，但他都會來看，然後每次都喊讚！」至於有哪部作品是自己覺得最不想回憶的？朱延平笑說是周杰倫、林志玲主演的《刺陵》，但當時李行看了仍大讚：「這部片你要我拍我還拍不出來呢！」讓他非常不知所措。第12屆桃園電影節將於舉行至9月4日。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中