娛樂 最新消息

許光漢退伍還沒見「乾兒子」！劉冠廷笑喊：他出來就是大家的

李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉冠廷、孫可芳、李國毅為小公視原創動畫《勇者動畫系列2》配音，三人今（23日）出席首映記者會。劉冠廷、孫可芳夫妻檔難得合體亮相，1歲半的兒子「小太陽」交由乾媽照顧。談及小太陽的重量級乾爹許光漢退伍，劉冠廷表示至今還未見到面，笑說：「他出來就是大家的了。」

劉冠廷為《勇者動畫系列2》「抱歉勇者」配音。（小公視提供）劉冠廷為《勇者動畫系列2》「抱歉勇者」配音。（小公視提供）

李國毅為《勇者動畫系列2》「首席勇者」配音。（小公視提供）李國毅為《勇者動畫系列2》「首席勇者」配音。（小公視提供）

劉冠廷、孫可芳去年初迎來兒子「小太陽」，今年是劉冠廷當爸後的第二個父親節，他表示格外有意義。由於孫可芳南下拍戲，他順勢帶著兒子回家，難得能同時與父親、岳父及家人一起慶祝，「我很開心跟著唱歌、祝他們父親節，沒想到他們也對我唱歌，從一個本來在這個節目只能給別人祝福的角色，變成可以接受大家祝福，那一刻我覺得滿神奇的，很感動」。

李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

李國毅去年迎子當二寶爸，加上3歲多的女兒，成功湊成「好」字，今年是他第三次過父親節，他坦言仍覺得不太真實，常常會有「這是我的小孩？我真的有小孩了？」的感覺。自從當爸後，他為了孩子全心投入，把自己的欲望與想法都退到很後面，笑說：「昨天發生什麼事都不記得，還在很神奇、很勞累、很開心的狀態，時間過很快。」雖然辛苦，但他仍甘之如飴。

