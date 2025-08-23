孫子不識自己是導演還演過戲！梁修身難過虧梁赫群沒歌功頌德

〔記者許世穎／桃園報導〕台灣經典空戰電影《筧橋英烈傳》今（23）日於桃園電影節放映，片中飾演空軍英雄高志航的梁修身帶著太太親赴現場與影迷一同看片。他受訪時笑說，不久之前梁赫群的兒子才問他：「為什麼大家都叫你梁導。」原來孫子其實一直不知道自己的工作、身分，他才告訴孫子自己不僅當導演，還演過戲，讓孫子驚訝不已。

空戰經典《筧橋英烈傳》昨於桃園電影節放映，主演梁修身親臨觀影。（桃園電影節提供）

梁修身說聽了非常難過：「我想說梁赫群你怎麼從來沒有歌功頌德你爸爸、是這麼一個了不起的爺爺，怎麼對我完全不解，今天應該要帶孫子來看的！」不過他說自己很寵孫子：「他想要玩具或吃什麼就來找我，我在他眼裡就是這樣的一個存在。」

回想起過去拍《筧橋英烈傳》，梁修身說第一天拍完導演就跟他說：「你不像軍人！」隔天便把他丟去空軍基地整整十天，跟著部隊生活，最後才順利成為軍人的樣貌。至於未來孫子若成為空軍會給他些什麼建議？他笑說：「我現在孫子被我養的白白胖胖，他再吃下去我想應該是不用當兵！」

梁修身（右二）跟觀眾一起看《筧橋英烈傳》。（桃園電影節提供）

第12屆桃園電影節將一路舉行至9月4日，在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14 天接棒放映。本屆桃園電影節以「遇見」為主題，從自身與群體出發，與人們、與生活、與故事、與夢想、與電影相遇，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。

