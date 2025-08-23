高雄「高速青春」2樂團發表新單曲 「滅火器」跨刀助陣

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市青年局今（23日）天下午於駁二舉辦「2025高速青春音樂展演」，湧入大批樂迷，今年培育樂團「BUTTER RIOT」、「羊米人 YUMMY MAN」接力登場，並邀請滅火器樂團跨刀助陣，為樂迷帶來一場青春與汗水交織的音樂饗宴。

「BUTTER RIOT」4位團員年僅21歲，都來自高雄。（記者葛祐豪攝）

「高速青春」邁入第5年，今天發表新單曲的「BUTTER RIOT」與「羊米人 YUMMY MAN」，歷經數個月專業音樂製作培訓，由滅火器樂團鼓手柯光、貝斯手皮皮擔任導師。

「BUTTER RIOT」4位團員年僅21歲，都來自高雄，原名叫「八德路人」，以台語搖滾詮釋熱血與幽默；此次與柯光攜手創作〈Good Morning My Friend〉，唱出傳遞勇氣的意境，歌曲充滿鼓舞力量。

「羊米人」新曲〈啥款傲少年〉，譜寫不肯低頭的青春姿態。（記者葛祐豪攝）

「羊米人」5位團員結識於嘉義，一起征戰過各大音樂祭，他們在皮皮協作下，推出新曲〈啥款傲少年〉，歌曲譜寫以滿滿的勇氣與堅持，不肯低頭的青春姿態。

兩組培育樂團表示，單曲製作過程中，學到許多專業技術，也從導師經驗傳授中，汲取到編曲、錄音、後製到現場演出等細節技巧，「每一次練團與調整，都離夢想更近一步!」

市長陳其邁、青年局長林楷軒今天下午都到場力挺樂團，陳其邁強調，「高速青春」讓熱愛音樂的青年接受專業指導，登上舞台實現夢想，未來將持續投入資源，鼓勵青年勇敢追夢。

陳其邁並將簽名吉他彈片丟給台下觀眾，體驗搖滾樂現場丟吉他彈片的文化，同時拿著有兩組樂團簽名的鼓棒與樂迷合影，讓樂迷嗨翻。

