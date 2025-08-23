樂天女孩香港大跳應援曲吸粉朝聖！KAHO狂吃美食露甜笑

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩岱縈、河智媛、小紫、KAHO（高橋佳帆）、Kira與琳妲首次受邀登上「2025香港電腦通訊節」舞台，活動自22日起連續三天舉行，吸引大批粉絲到場支持。

樂天女孩到香港。（樂天桃猿提供）

香港電腦展活動第一天，樂天女孩們準備了三首招牌應援歌曲《勇敢樂天》、《勇敢猛進》和《桃猿男兒》，主辦方特別準備了印有女孩們照片的扇子和卡片，並由成員親筆簽名贈送。Kira笑著分享，「香港的粉絲好像有點欲擒故縱，我們今天第三首是《桃猿男兒》，一開始想請他們站起來一起跳的時候，他們都一直坐著，到副歌的時候，我就發現他們怎麼已經在甩頭了。」

請繼續往下閱讀...

樂天女孩日籍成員KAHO聊起現場粉絲的熱情，她表示：「開始前我有點緊張，但觀眾比我想像中還要多，大家專注地關注我們的舞台，加上現場也有一些知道我是日本人的粉絲，用日語和我聊天，真的很開心。」

女孩們到香港跳應援舞，KAHO大啖美食。（樂天桃猿提供）

談到香港美食，KAHO立刻露出滿足笑容：「我吃了香港有名的叉燒，已經吃了三次以上，叉燒有點甜而且肉很嫩，我超喜歡！」她還補充說：「雞蛋仔也很好吃！」Kira也大讚：「叉燒果然是要來香港吃才道地！」

