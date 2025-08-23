晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天女孩香港大跳應援曲吸粉朝聖！KAHO狂吃美食露甜笑

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩岱縈、河智媛、小紫、KAHO（高橋佳帆）、Kira與琳妲首次受邀登上「2025香港電腦通訊節」舞台，活動自22日起連續三天舉行，吸引大批粉絲到場支持。

樂天女孩到香港。（樂天桃猿提供）樂天女孩到香港。（樂天桃猿提供）

香港電腦展活動第一天，樂天女孩們準備了三首招牌應援歌曲《勇敢樂天》、《勇敢猛進》和《桃猿男兒》，主辦方特別準備了印有女孩們照片的扇子和卡片，並由成員親筆簽名贈送。Kira笑著分享，「香港的粉絲好像有點欲擒故縱，我們今天第三首是《桃猿男兒》，一開始想請他們站起來一起跳的時候，他們都一直坐著，到副歌的時候，我就發現他們怎麼已經在甩頭了。」

樂天女孩日籍成員KAHO聊起現場粉絲的熱情，她表示：「開始前我有點緊張，但觀眾比我想像中還要多，大家專注地關注我們的舞台，加上現場也有一些知道我是日本人的粉絲，用日語和我聊天，真的很開心。」

女孩們到香港跳應援舞，KAHO大啖美食。（樂天桃猿提供）女孩們到香港跳應援舞，KAHO大啖美食。（樂天桃猿提供）

談到香港美食，KAHO立刻露出滿足笑容：「我吃了香港有名的叉燒，已經吃了三次以上，叉燒有點甜而且肉很嫩，我超喜歡！」她還補充說：「雞蛋仔也很好吃！」Kira也大讚：「叉燒果然是要來香港吃才道地！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中