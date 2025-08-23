孫可芳自招「怪媽媽行為」 劉冠廷狠吐槽：我可能會揍妳

孫可芳（左）、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉冠廷、孫可芳去年初迎來兒子「小太陽」，夫妻倆今（23日）出席小公視原創動畫《勇者動畫系列2》首映記者會。孫可芳分享，前陣子在南部拍戲，作息與兒子完全相反，有天早上她起床，看見兒子和老公仍在熟睡，心裡竟想把兒子挖起來玩，「我以前不會有這個想法」，劉冠廷聽到立刻轉頭吐槽：「我可能會揍妳。」引來全場大笑。

劉冠廷為《勇者動畫系列2》「抱歉勇者」配音。（小公視提供）

今年是劉冠廷當爸後的第二個父親節，他表示格外有意義。由於孫可芳南下拍戲，他順勢帶著兒子回家，難得能同時與父親、岳父及家人一起慶祝，「我很開心跟著唱歌、祝他們父親節，沒想到他們也對我唱歌，從一個本來在這個節目只能給別人祝福的角色，變成可以接受大家祝福，那一刻我覺得滿神奇的，很感動」。

請繼續往下閱讀...

孫可芳為《勇者動畫系列2》「魔龍勇者」配音。（小公視提供）

此次劉冠廷除了擔任配音，還加碼演唱片尾曲，被問之後是否還想唱歌，孫可芳立刻調侃：「先好好演戲！」劉冠廷則笑說：「是先好好育兒。」活動進行時，他被發現頻頻看主持人的手卡，隨後承認是擔心把動畫原著漫畫家「黃色書刊」講成「黃色周刊」，笑言：「我怕叫錯名字很不禮貌。你看，當了父母之後，腦袋真的…」孫可芳也笑稱自己記憶力退化，認為「配音最大好處就是能看台詞，跟演戲完全不同。剛剛看配音片段有種恍如隔世感，都會想『那是什麼時候？怎麼不記得了？』」劉冠廷更坦言，前一天還緊張到不行，因為已忘記兩年前配音的細節。

孫可芳（左）、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會，夫妻互動相當可愛。（小公視提供）

夫妻倆難得合體亮相，兒子小太陽則交由乾媽照顧。談及小太陽的乾爹許光漢退伍後還未見面，劉冠廷笑說：「他出來就是大家的了。」《勇者動畫系列2》自8月23日起，將於小公視YouTube、公視+、小公視每周六晚間9點播出兩集，LINE TV則於晚間11點跟播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法