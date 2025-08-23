連俞涵《零日攻擊》苦練主播功力 連洗澡也在聽新聞

〔記者林欣穎／台北報導〕台劇《零日攻擊》話題不斷，連俞涵在劇中飾演新聞主播，日前特別受邀上鏡新聞《台語報萬事》接受專訪，而訪問她的人，正是戲開拍前指導她主播播報技巧的鏡新聞主播黃筱純，兩人「師生同框」讓節目現場氣氛格外熱絡。

連俞涵（左）很感謝黃筱純的耐心指導，總是稱呼黃筱純是主播老師。（鏡電視提供）

連俞涵在訪問時說到，她當時其實是把黃筱純當做角色投影對象，為了把角色內化，她不只追蹤黃筱純社群，每天觀看她的新聞播報，甚至連洗澡都不忘帶著防水藍牙喇叭繼續收聽。

連俞涵笑說：「那陣子成為我人生最常看新聞的時間」，演出主播角色後，也讓她知道主播的工作有多不容易，所以後來看到新聞時，內心對主播們總是充滿敬意。

連俞涵回想當初上課時，黃筱純除了教她在攝影棚內如何操作讀稿機，還有播報新聞時肢體動作、身體位置以及視線角度等細節，連語速跟停頓點也都耐心指導。對於黃筱純口中的嚴格教導，連俞涵完全不覺得辛苦，還直呼「很喜歡」，她表示因為演員有時候就是會接觸到平常摸索不到的世界，所以很感謝黃筱純完全把自己當成主播，而且是毫不藏私的訓練授課，對她來說這就是一種信任，至於自己劇中主播演得好不好，就交給觀眾親眼感受。

連俞涵還說到因為演員除了演出，情感也很重要，所以第一階段她就直接把黃筱純當成角色的投射對象。從追蹤黃筱純的社群，從發文的字裡行間多瞭解她的內心世界，接著仔細觀察她播報新聞時的狀態，再來就是一直聽她播報新聞，連洗澡的時候都不忘帶著防水的藍牙喇叭，進浴室邊洗邊聽，努力做功課，就是希望把黃筱純播報的語速、感覺跟節奏融入自己的生活裡，再內化成劇中角色，連俞涵笑說：「我的夏主播參考真的就是筱純主播」。

