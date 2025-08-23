晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連俞涵《零日攻擊》苦練主播功力 連洗澡也在聽新聞

〔記者林欣穎／台北報導〕台劇《零日攻擊》話題不斷，連俞涵在劇中飾演新聞主播，日前特別受邀上鏡新聞《台語報萬事》接受專訪，而訪問她的人，正是戲開拍前指導她主播播報技巧的鏡新聞主播黃筱純，兩人「師生同框」讓節目現場氣氛格外熱絡。

連俞涵（左）很感謝黃筱純的耐心指導，總是稱呼黃筱純是主播老師。（鏡電視提供）連俞涵（左）很感謝黃筱純的耐心指導，總是稱呼黃筱純是主播老師。（鏡電視提供）

連俞涵在訪問時說到，她當時其實是把黃筱純當做角色投影對象，為了把角色內化，她不只追蹤黃筱純社群，每天觀看她的新聞播報，甚至連洗澡都不忘帶著防水藍牙喇叭繼續收聽。

連俞涵笑說：「那陣子成為我人生最常看新聞的時間」，演出主播角色後，也讓她知道主播的工作有多不容易，所以後來看到新聞時，內心對主播們總是充滿敬意。

連俞涵回想當初上課時，黃筱純除了教她在攝影棚內如何操作讀稿機，還有播報新聞時肢體動作、身體位置以及視線角度等細節，連語速跟停頓點也都耐心指導。對於黃筱純口中的嚴格教導，連俞涵完全不覺得辛苦，還直呼「很喜歡」，她表示因為演員有時候就是會接觸到平常摸索不到的世界，所以很感謝黃筱純完全把自己當成主播，而且是毫不藏私的訓練授課，對她來說這就是一種信任，至於自己劇中主播演得好不好，就交給觀眾親眼感受。

連俞涵還說到因為演員除了演出，情感也很重要，所以第一階段她就直接把黃筱純當成角色的投射對象。從追蹤黃筱純的社群，從發文的字裡行間多瞭解她的內心世界，接著仔細觀察她播報新聞時的狀態，再來就是一直聽她播報新聞，連洗澡的時候都不忘帶著防水的藍牙喇叭，進浴室邊洗邊聽，努力做功課，就是希望把黃筱純播報的語速、感覺跟節奏融入自己的生活裡，再內化成劇中角色，連俞涵笑說：「我的夏主播參考真的就是筱純主播」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中