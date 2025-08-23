晴時多雲

娛樂 最新消息

富商小三風波還沒過！樂天Dora爆熱戀球員林子洧回應了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩「Dora」先前捲入富商婚外情風波，一度神隱社群、缺席公開活動，7、8月應援班表全空。她坦言前陣子稍作休息，近日已恢復露面，還積極經營社群與接商演，今（23）日出席活動受訪時也透露目前感情狀況。

Dora先前捲入富商婚外情風波，一度神隱社群、缺席公開活動。（記者王文麟攝）Dora先前捲入富商婚外情風波，一度神隱社群、缺席公開活動。（記者王文麟攝）

Dora日前捲入富商小三風波，前陣子幾乎神隱，已經休息3個月，被問到何時回歸球場？她則表示自己當然想返回球場，不過目前都是由經紀人與球團溝通，至於為何卡關自己也不清楚。然而Dora坦言：「因為我以前就是工作狂，趁這一次放假，去蠻多地方放鬆的，每個朋友看到我，都說我看起來氣色變好很多。」

Dora表示與林子洧一直都是朋友關係。（記者王文麟攝）Dora表示與林子洧一直都是朋友關係。（記者王文麟攝）

此外，根據《三立新聞網》報導，過去Dora曾與P. LEAGUE+領航猿隊員林子洧爆出戀情，而她今日也做出回應，表示自己目前單身中，並無男朋友，強調雙方一直都是朋友關係

