娛樂 最新消息

金曲得主謝震廷失聯後發聲 精神狀況引歌迷擔憂

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手謝震廷曾獲得金曲新人獎肯定，但後來陸續發生和前女友的糾紛，以及高利貸事件，頻上社會新聞，日前他突在社群自爆今年六月時被警方逮捕，原因是被檢方控告詐欺罪行，雖然後來無罪釋放，但他心理和精神上都出狀況，甚至出現輕生念頭。

謝震廷在傳失聯後首度發聲。（資料照，寬宏藝術提供）謝震廷在傳失聯後首度發聲。（資料照，寬宏藝術提供）

謝震廷近日驚傳失聯，還被爆出疑似債務問題。沉寂多日，他今天發聲提到自己的狀況，每天必須吃19顆精神藥物，不然無法正常生活下去。他也透露現在身邊有個貼心另一半，會幫他去拿藥，對於外傳債務問題，他則撇說怪媒體新聞顛倒是非。

無論歌迷或是朋友都很擔心謝震廷身心狀況，但他今天又提到：「這個世界上唯一公平的事，就是死亡，雖然我寫了好多鼓勵大家勇敢活著的歌曲以及文章，甚至是各大正義且公正的雜誌媒體專訪。但死亡的陰影，在這十幾年來，始終如一縈繞在我的耳畔，其實光是活著，我就已經感到非常吃力了。」

謝震廷表示：「對不起，讓你們擔心了，我沒事，也按時服藥了，我只是對於自己與人性，感到很失望而已。」粉絲則心疼他的狀態，紛紛在貼文下留言打氣，「你一定要加油！你的音樂救了很多人，也希望你讓大家幫助你」、「活著ㄧ天就是希望。加油」、「曾經聽著你的歌度過很多艱難的時候，希望你也能順利度過」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

