劉冠廷升格「抱歉勇者」 夫妻道歉暗號竟靠《猩球崛起》

李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉冠廷、孫可芳、李國毅為小公視原創動畫《勇者動畫系列2》配音，三人今（23日）出席首映記者會。三人錄音雖是分開進行，但彼此對對方的聲音印象深刻。孫可芳笑說，聽到李國毅的配音時，忍不住驚呼：「天啊！哥的聲音好帥！」但一聽到老公劉冠廷的配音，立刻笑出來說：「太荒謬了！」逗趣反應讓全場笑翻。

劉冠廷在第一季只是個「雜魚角色」，第二季直接升格為勇者公會會長，還獲封滿級道歉技能的「抱歉勇者」。他透露錄音時為了入戲，常常在錄音室裡扭腰擺臀，結果一個不小心就撞上麥克風，自嘲：「只要想要自己配音，就會覺得很荒謬。」加上此次還為動畫唱片尾曲，在首映會上看著片段，他說：「很害羞，這算是第一次公開唱這麼完整的一首歌。」他也感謝製作單位幫他找來歌唱老師，笑說：「我在歌唱老師那邊，得到滿滿的情緒價值，使我有勇氣走到錄音室。」

劉冠廷為《勇者動畫系列2》「抱歉勇者」配音。（小公視提供）

因為角色是「抱歉勇者」，被問到私下怎麼跟老婆道歉？孫可芳聽到題目笑翻，直喊：「這題好難！」劉冠廷原本害羞不願回答，最後在孫可芳「爆料」下，才抖出夫妻會用《猩球崛起》猩猩的低頭手勢當暗號。孫可芳也補充：「這也太私密了，（道歉方式）是我發明的。」至於兒子是否會學？劉冠廷打趣說：「他還沒有學到這部分，先教他正確的道歉、不要犯錯比較重要。」李國毅則笑說，自己都是靠「裝可愛、撒嬌、摩蹭」過關，「男生嘛，在太太面前真的不太需要什麼面子，重要的是給彼此台階下。」

孫可芳（左）、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會，夫妻互勇相當可愛。（小公視提供）

孫可芳回歸聲演「魔龍勇者」，角色背負人類與龍族的兩難掙扎。她回憶兩年前錄音時其實已經「大腹便便」，一邊錄還一邊擔心動到胎氣，因懷孕只能坐著錄，卻常常忍不住想站起來，「演員的本能還是會想動來動去，大家都很怕我有個萬一，錄完還被提醒『好，不要那麼激動，安全為主』。」令她哭笑不得。

孫可芳為《勇者動畫系列2》「魔龍勇者」配音。（小公視提供）

孫可芳分享，動畫裡最喜歡角色的「變身成為龍」片段，直呼就像小時候看動畫的熱血時刻，「我本人就覺得龍超帥，錄音的時候整個很期待」，沒想到情緒一來，肚子裡的小太陽也跟著激動踢動。當配到角色被砍斷手的橋段，她心裡還曾冒出：「天啊，我可以看這個嗎？」笑說兒子的胎教或許因此特別有效，「他現在才一歲半就很會講話，帶出門朋友都會驚呼『怎麼那麼會講話！』，還會說完整句子。」她更打趣考慮推薦兒子未來也能來配音。

李國毅為《勇者動畫系列2》「首席勇者」配音。（小公視提供）

首次獻聲動畫的李國毅，則挑戰「首席勇者」，雖然角色外冷內暖，但他錄音時卻超熱血，用全身肢體演出，不只揮劍，甚至還原地跑步，只為讓呼吸和打鬥聲更逼真，「一開始看台詞不多，就想說好啊，結果真的超好玩，希望第三季能加碼戲份」。

