晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉冠廷升格「抱歉勇者」 夫妻道歉暗號竟靠《猩球崛起》

李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉冠廷、孫可芳、李國毅為小公視原創動畫《勇者動畫系列2》配音，三人今（23日）出席首映記者會。三人錄音雖是分開進行，但彼此對對方的聲音印象深刻。孫可芳笑說，聽到李國毅的配音時，忍不住驚呼：「天啊！哥的聲音好帥！」但一聽到老公劉冠廷的配音，立刻笑出來說：「太荒謬了！」逗趣反應讓全場笑翻。

李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

孫可芳（左）、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）孫可芳（左）、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

劉冠廷在第一季只是個「雜魚角色」，第二季直接升格為勇者公會會長，還獲封滿級道歉技能的「抱歉勇者」。他透露錄音時為了入戲，常常在錄音室裡扭腰擺臀，結果一個不小心就撞上麥克風，自嘲：「只要想要自己配音，就會覺得很荒謬。」加上此次還為動畫唱片尾曲，在首映會上看著片段，他說：「很害羞，這算是第一次公開唱這麼完整的一首歌。」他也感謝製作單位幫他找來歌唱老師，笑說：「我在歌唱老師那邊，得到滿滿的情緒價值，使我有勇氣走到錄音室。」

李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）李國毅（左起）、孫可芳、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會。（小公視提供）

劉冠廷為《勇者動畫系列2》「抱歉勇者」配音。（小公視提供）劉冠廷為《勇者動畫系列2》「抱歉勇者」配音。（小公視提供）

因為角色是「抱歉勇者」，被問到私下怎麼跟老婆道歉？孫可芳聽到題目笑翻，直喊：「這題好難！」劉冠廷原本害羞不願回答，最後在孫可芳「爆料」下，才抖出夫妻會用《猩球崛起》猩猩的低頭手勢當暗號。孫可芳也補充：「這也太私密了，（道歉方式）是我發明的。」至於兒子是否會學？劉冠廷打趣說：「他還沒有學到這部分，先教他正確的道歉、不要犯錯比較重要。」李國毅則笑說，自己都是靠「裝可愛、撒嬌、摩蹭」過關，「男生嘛，在太太面前真的不太需要什麼面子，重要的是給彼此台階下。」

孫可芳（左）、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會，夫妻互勇相當可愛。（小公視提供）孫可芳（左）、劉冠廷出席《勇者動畫系列2》首映記者會，夫妻互勇相當可愛。（小公視提供）

孫可芳回歸聲演「魔龍勇者」，角色背負人類與龍族的兩難掙扎。她回憶兩年前錄音時其實已經「大腹便便」，一邊錄還一邊擔心動到胎氣，因懷孕只能坐著錄，卻常常忍不住想站起來，「演員的本能還是會想動來動去，大家都很怕我有個萬一，錄完還被提醒『好，不要那麼激動，安全為主』。」令她哭笑不得。

孫可芳為《勇者動畫系列2》「魔龍勇者」配音。（小公視提供）孫可芳為《勇者動畫系列2》「魔龍勇者」配音。（小公視提供）

孫可芳分享，動畫裡最喜歡角色的「變身成為龍」片段，直呼就像小時候看動畫的熱血時刻，「我本人就覺得龍超帥，錄音的時候整個很期待」，沒想到情緒一來，肚子裡的小太陽也跟著激動踢動。當配到角色被砍斷手的橋段，她心裡還曾冒出：「天啊，我可以看這個嗎？」笑說兒子的胎教或許因此特別有效，「他現在才一歲半就很會講話，帶出門朋友都會驚呼『怎麼那麼會講話！』，還會說完整句子。」她更打趣考慮推薦兒子未來也能來配音。

李國毅為《勇者動畫系列2》「首席勇者」配音。（小公視提供）李國毅為《勇者動畫系列2》「首席勇者」配音。（小公視提供）

首次獻聲動畫的李國毅，則挑戰「首席勇者」，雖然角色外冷內暖，但他錄音時卻超熱血，用全身肢體演出，不只揮劍，甚至還原地跑步，只為讓呼吸和打鬥聲更逼真，「一開始看台詞不多，就想說好啊，結果真的超好玩，希望第三季能加碼戲份」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中