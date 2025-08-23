男神許凱泡澡酥胸畫面連發！浴室遭女星突襲 崩潰喊話

許凱在《子夜歸》穿著帥氣。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「古裝男神」許凱、「初戀感女神」田曦薇領銜主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》剛播出，許凱就兩度上演泡澡戲，壯碩胸肌大方入鏡，讓觀眾心跳狂飆。最新劇情中，許凱與田曦薇經歷多起懸案後感情逐漸升溫，生性潑辣的田曦薇竟直接推門闖入浴室，目光鎖定許凱，還自顧自說話，讓許凱羞得結巴直喊：「我們確定要這樣聊天？」浴室場景瞬間掀起全網熱議。

田曦薇在《子夜歸》模樣可愛。（Disney+提供）

在最新演員訪談影片中，許凱、田曦薇也大談對戲過程，許凱自曝對戲過程「瘋狂臉紅、瘋狂害羞，其實這不是演出來的」，並分享作為禁慾天師，他的人生在遇到「很會撩」的武禎後發生了天翻地覆的變化。田曦薇也甜蜜分享「那個時候你站在那個地方、看著那個人，沒有辦法不愛上他」，兩人火花四射、CP感滿滿，將古裝奇幻劇演成了純愛奇譚。

許凱在《子夜歸》有養眼泡澡戲。（Disney+提供）

同時，Disney+也釋出許凱宣傳短片，他以「小竹」之名親臨留言區喊話「see you tonight」，瞬間引爆粉絲暴動，留言狂刷：「你洗澡真的太性感了，你吞口水，我就跟著吞口水」、「今天浴室這場戲演得真的很好，表演魅力發揮得恰到好處」、「啊啊啊啊小郎君今晚太好看啦」。《子夜歸》已於Disney+上架。

