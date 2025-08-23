晴時多雲

命理師揭鬼月「10大吉兆夢境」 網驚：原來還能發財？

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕鬼門開後，許多人總對「夢到鬼」心生畏懼，但命理師「小孟老師」指出，某些夢境其實代表好兆頭，甚至可能是財運、貴人運即將降臨的象徵，讓不少網友都驚呼：「原來還有這種好事？」今（23）日他特別整理出鬼月10大吉兆夢境」，提醒民眾不要自己嚇自己，這些夢反而有可能帶來意外的偏財運。

命理專家「小孟老師」揭鬼月「10大吉兆夢境」。（翻攝自FB）命理專家「小孟老師」揭鬼月「10大吉兆夢境」。（翻攝自FB）

「10大吉兆夢境」：

小孟老師指出，若夢到以下情境，代表財富與事業都可能迎來轉機

1.夢見鬼魂穿牆：象徵突破瓶頸，創業者將加速累積財富。

2.夢見祖先找你並閃耀金光：代表先人積陰德庇佑，可能中樂透或獲得財富。

3.夢見燒紙錢而火勢旺盛：暗示投資標的看漲，房市或股市皆有收穫。

4.夢見女鬼索命：反而是大吉夢，意味著海外投資與事業將獲大利。

5.夢見被鬼追：象徵業績暴漲，財源滾滾不斷。

6.夢見鐘馗：暗示貴人出手相助，帶來發財契機。

7.夢見七爺八爺：夢見七爺大吉，偏財運強；若夢見八爺則要多加留意。

8.夢見棺材：大吉之兆，橫財入袋，投資難題迎刃而解。

9.夢見自己變鬼：代表合作順利，債務能順利收回。

10.夢見家中有人往生：雖聽來不吉，但實為大吉夢，家運旺盛，甚至可能帶來彩券中獎。

專家提醒，鬼月並非全然禁忌，反而是一種潛意識能量的顯化。若夢境出現這些象徵，就可能是財運、事業運即將轉強的訊號。

