（動畫夏夏叫）鬼滅之刃狂襲開路！馴鹿大冒險萌翻天 人類跟人魚奇幻愛戀

快遞耶誕禮物的馴鹿在《馴鹿大冒險：超越北極光》升格為主角。（海鵬提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年暑假動畫片強強滾，繼上映兩週票房即將破5億的日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》後，超萌的芬蘭動畫《馴鹿大冒險：超越北極光》、浪漫奇幻的日本動畫《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》都於22日在台上映。

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》耗時7年製作，提醒世人理解與尊重不同文化的重要性。（CATCHPLAY提供）

由芬蘭動畫名導卡里尤索南、丹麥動畫舵手約根列爾聯手打造的《馴鹿大冒險：超越北極光》，講述想加入雪橇隊的小馴鹿尼可，意外搶救了「聖誕節即將消失」的危機。該片是動畫「馴鹿三部曲」系列最終章，是繼12年前廣獲好評的《響鹿飛飛》和《小兄弟大麻煩》後的最新冒險動畫，在歐陸票房飆破4億台幣。

《馴鹿大冒險：超越北極光》在歐陸票房突破4億台幣。（海鵬提供）

劇情敘述小馴鹿尼可一心想實加入耶誕雪橇隊，此時卻冒出競爭者史黛拉，爭奪最後的名額。史黛拉還偷走了雪橇，讓耶誕節陷入消失的危機。尼可於是帶著好友飛鼠朱利爾斯、鼬鼠威瑪，前往冰封的北境尋找史黛拉，並展開搶救雪橇行動。感人的是，這場救援行動更是理解之旅，讓兩人意識到「合作是最好的競爭」。他們學習克服歧見，轉對抗為合作，共同拯救這一年中最重要的一個夜晚。電影揭示了「無私的友誼與合作，才是致勝的重要關鍵」。而片中小馴鹿挑戰成規，學會善用天賦，走出屬於自己的道路，對於現今親子教育有著醍醐灌頂的啟發。

《馴鹿大冒險》飛鼠朱利爾斯與鼬鼠威瑪等可愛配角，為這場冒險增添了幽默和爆笑。（海鵬提供）

《馴鹿大冒險》除有獨特的視覺美學，配樂更將主角們的青春激情與真摯情感完美融合。片中壯麗冰雪景致令人驚嘆，北極光宛如魔法般在銀幕上流動，更為視覺敘事增添了空靈的美感。電影充滿樂趣的極地冒險，堪稱今夏最清涼有勁的歡樂體驗。

中國情人節七夕倒數，今夏最浪漫的動畫《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》融合奇幻愛戀、幽默暖心與細膩視覺風格，在安錫國際動畫影展勇奪評審團大獎，令大小動畫迷引頸期待。

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》打造前所未見的人魚人類共存未來。（CATCHPLAY提供）

《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》描述在人類與人魚共存的未來城市，海洋與陸地之間不再有界線，平凡上班族史蒂芬（Stephan）在一場偶然的事故後，被來自海洋王國的人魚公主恰歐（Chao）直球告白：「我們結婚吧！」史蒂芬驚呼：「魚竟然會說話！」隨後兩人便陷入熱戀， 從文化衝擊到心動糾結，展開一段跨越種族與世界觀的奇幻戀愛。而這段突如其來的命運羈絆，不只讓史蒂芬的生活天翻地覆，也揭開了一段藏在海潮與記憶深處的奇幻過往。

該片歷時7年製作、總作畫張數超過10萬張，以極致工藝細膩編織出獨一無二的奇幻世界。精緻美術與獨特畫風，由曾任《天氣之子》美術指導的滝口比呂志親手操刀。滝口比呂志表示，為了讓觀眾在潛意識中感受到角色的真實與生命，他會從角色的性格與成長背景出發，反覆構思並注入情感。導演青木康浩表示：「這不僅是一部奇幻愛情動畫，更希望在當前世界衝突頻仍的時代，提醒大家理解與尊重不同文化的重要性。我相信這部作品能讓觀眾在享受戀愛與奇幻故事的同時，也重新思考我們與世界的關係。」

