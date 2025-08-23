晴時多雲

娛樂 最新消息

隋棠出道23年成新一代瓊女郎！媽媽一聽竟驚呼：很慘

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠出道23年，首度挑戰舞台劇，與莊凱勛、曾少宗合作瓊瑤故事改編作品《你的故事我的夢》，她飾演《一簾幽夢》中的汪綠萍，成為新一代「瓊瑤女郎」。回憶小時候常看《青青河邊草》、《鬼丈夫》等戲劇，隋棠覺得劇中愛情描繪經典不衰，「陳德容超漂亮，像洋娃娃一樣，而且哭的時候眼淚都很大顆！」沒想到這回接到角色後，跟媽媽聊起來，媽媽卻回：「什麼？她（汪綠萍）很慘耶！」

莊凱勛（左起）、隋棠和曾少宗模仿瓊瑤招牌的托腮表情。（寬宏藝術提供）莊凱勛（左起）、隋棠和曾少宗模仿瓊瑤招牌的托腮表情。（寬宏藝術提供）

隋棠今年初開始增肌減脂，今亮相時膚色曬得健康黝黑，透露前陣子在美國待了一個半月，吃太多一路胖到60公斤，為了詮釋瓊瑤女郎特地瘦下2公斤，目前維持在58公斤。她笑說，自己過去長年維持50公斤，如今大部分短裙都扣不起來，只能選有鬆緊帶的裙子。

隋棠這一年來積極增肌減脂，加上到美國曬黑，今非常健美。（寬宏藝術提供）隋棠這一年來積極增肌減脂，加上到美國曬黑，今非常健美。（寬宏藝術提供）

其實過去也曾接到舞台劇邀約，但隋棠因自認記憶力差、容易忘詞，一直沒有答應。她自嘲太健忘，舉例說曾在機場報到後忘了拿護照，或下飛機後直奔飯店，結果朋友打來才發現行李還留在機場推車上，讓她壓力頗大。

她指出拍戲至少能重來，但演出舞台劇，就算腦中一片空白，也只能硬著頭皮演下去。她還轉頭問身旁的曾少宗有沒有忘詞經驗，對方立刻緊張回：「希望不要有啦！」

隋棠成為新一代的瓊瑤女郎。（寬宏藝術提供）隋棠成為新一代的瓊瑤女郎。（寬宏藝術提供）

為詮釋汪綠萍，隋棠特別找來蕭薔版本的《一簾幽夢》重看，直呼：「她演得好好！角色好吸引我一直看下去。」她認為綠萍敢愛敢恨，在那個年代十分前衛，「不是什麼都憋在心裡，是個很現代、有血有肉的女生。」加上隋棠20歲時學過國標舞，這次演出也有舞蹈，戲劇構作陳煒智強調：「我們跟編舞老師說不用在乎芭蕾舞、現代舞，只要根據隋棠的肢體設計美美的舞就好。」

舞台劇《你的故事我的夢》將於今年10月17-19日在台北表演藝術中心首演，以及12月13日於高雄衛武營國家歌劇院演出，購票可洽寬宏售票系統。

點圖放大body

